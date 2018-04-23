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Atatürk'ün çocuk sevgisi

Giriş Tarihi: 23.04.2018 10:54 Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 11:08
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Atatürk'ün çocuk sevgisi
Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi

Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. Minikler Anıtkabir'e koşuyor. Türkiye kırmızı beyaza boyandı.

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Atatürk'ün çocuk sevgisi
Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi

, 15 Mart 1923 perşembe günü Adana'ya geldiğinde çocuklarla özel olarak ilgilendi. Şehir gezisi sırasında o günlerde şehrin kuzeyinde bulunan yetimhane okulu öğrencilerini görmek istediğini söylerek huzuruna çağırdı.

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Atatürk'ün çocuk sevgisi
Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi

İçlerinde henüz okul çağına gelmemiş, üzerlerinde beyaz elbise bulunan kız çocukları, kalpaklı erkek çocuklar, ellerinde pankartlarla Gazi 'i karşılamaya Ulu Camii yakınlarındaki Sanayi Mektebi'ne geldiler.

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Atatürk'ün çocuk sevgisi
Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi

Hepsi de büyük bir coşku ile 'i karşılarında görmenin heyecanı ve coşkusuyla alkışlarla okulun bahçesini inletiyordu.

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Atatürk'ün çocuk sevgisi
Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi

okuldan çıktığı sırada okulun iki parçalı, yukardan aşağı doğru birbiri ile bağlantılı tahta merdivenlerinden aşağı inerken çocukları asker selamıyla selamladı.

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Atatürk'ün çocuk sevgisi
Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi

Gazi, babalarını Kurtuluş Savaşı'nda kaybetmiş olan bu çocuklara ayrıca önem gösterdiğini söylemişti. daha sonra selam durduğu yetim çocukları okullarına giderek yaşam koşullarını da görmek istedi.

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Atatürk'ün çocuk sevgisi
Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi

Gazi'nin arabası, öğle saatlerinde Seyhan Nehrin kenarında yeşillikler içinde bulunan tarihi okul binasına geldi. Okul, 1909 yılında Adana'da çıkan iç savaş sonrası yetim kalan Ermeni çocukları barındırmak ve eğitmek için yaptırılmıştı. 1921 yılı sonlarında ise okulun Ermeni yetim öğrencileri Beyrut'ta taşınmıştı.

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