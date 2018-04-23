Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi

Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. Minikler Anıtkabir'e koşuyor. Türkiye kırmızı beyaza boyandı. Mustafa Kemal, 15 Mart 1923 perşembe günü Adana'ya geldiğinde çocuklarla özel olarak ilgilendi. Şehir gezisi sırasında o günlerde şehrin kuzeyinde bulunan yetimhane okulu öğrencilerini görmek istediğini söylerek huzuruna çağırdı. İçlerinde henüz okul çağına gelmemiş, üzerlerinde beyaz elbise bulunan kız çocukları, kalpaklı erkek çocuklar, ellerinde pankartlarla Gazi Mustafa Kemal'i karşılamaya Ulu Camii yakınlarındaki Sanayi Mektebi'ne geldiler. Hepsi de büyük bir coşku ile Mustafa Kemal'i karşılarında görmenin heyecanı ve coşkusuyla alkışlarla okulun bahçesini inletiyordu. Mustafa Kemal okuldan çıktığı sırada okulun iki parçalı, yukardan aşağı doğru birbiri ile bağlantılı tahta merdivenlerinden aşağı inerken çocukları asker selamıyla selamladı. Gazi, babalarını Kurtuluş Savaşı'nda kaybetmiş olan bu çocuklara ayrıca önem gösterdiğini söylemişti. Mustafa Kemal daha sonra selam durduğu yetim çocukları okullarına giderek yaşam koşullarını da görmek istedi. Gazi'nin arabası, öğle saatlerinde Seyhan Nehrin kenarında yeşillikler içinde bulunan tarihi okul binasına geldi. Okul, 1909 yılında Adana'da çıkan iç savaş sonrası yetim kalan Ermeni çocukları barındırmak ve eğitmek için yaptırılmıştı. 1921 yılı sonlarında ise okulun Ermeni yetim öğrencileri Beyrut'ta taşınmıştı.