Şehit ailesinden CHP'ye: Yüreğimize her gün hançer sapladılar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından kendisine yollanan gönderiyi kabul etmeyen 15 Temmuz şehidi Özel Hareket polisi Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, "CHP Genel Başkanı, 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyerek bizim her gün yüreğimize hançer sapladı" dedi.

"15 TEMMUZ'A KONTROLLÜ DİYEREK BİZİM YÜREĞİMİZE HANÇER SAPLADILAR"

15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekât Dairesine yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Hakan Yorulmaz'ın ailesine CHP tarafından bir gönderi ulaştırılmak istendi. Zarfı kabul etmeyen şehidin babası İsmail Yorulmaz, "Sabahleyin bir telefon geldi. Açtım telefonu bir kargocu olduğunu söyledi. 'Sizin bir kargonuz var' dedi. Kimden olduğunu sorduğumda 'CHP Genel Merkezinden' dedi. Ben de 'Hayırdır, ben CHP'den böyle bir şey talep etmedim. Böyle benim teşviki mesaim olmaz, olmadı da' diye kendi kendime düşündüm. 'Ben şehit babasıyım, olsa olsa seçim için böyle bir şey gönderirler' diye düşündüm. Hele hele benim çocuğum 15 Temmuz şehidi, 15 Temmuz'da şehit oldu. Ben 15 Temmuz şehidi babasıyım. 22 aydır benim kapımı ne bir CHP Genel Başkanı, ne bir CHP'li milletvekilleri ne de il başkanı çalmadı, hatırımı sormadı. 22 ay sonra bu neyin nesi. Ben bunu tekrar iade ettim, kabul etmedim. Kapımıza geldi, ben de geri gönderdim. Bugün onların genel başkanları 15 Temmuz için kontrollü darbedir diyerek bizim her gün yüreğimize hançer sapladı. Şehitlik ulvi bir makam, ben böyle bir şeyi kabul edemem. İsterse bana bir vadi dolusu altın bağışlasın. Ben hele hele CHP gibi bir partinin böyle bir şeyini kabul edemem. Hiçbir partiden kabul edemem de CHP'den hiç kabul edemem" diye konuştu.

"BİZİ HİÇBİR ŞEYE ALET ETMESİNLER"

CHP'nin seçim sürecinde takındığı tavrın gönderiyi kabul etmemesi için ayrıca bir sebep oluşturduğunu söyleyen Yorulmaz, "CHP Genel Başkanı, FETÖ'cü olduğu kabul edildiği halde 'Ben 15 Temmuz'da başbakan olacağım' diyen Meral Akşener'e 15 tane kendi adamını pazarladı. Böyle bir partiyle benim işim olamaz. Biz Türkiye Cumhuriyeti için canımızı, kanımızı verdik. Kendi derdimizle uğraşıyoruz, bizi hiçbir şeye alet etmesinler. Bize böyle bir şey göndermesinler bir daha, hele hele şehit ailesine hiç göndermesinler. Bakın burası ödüllerle dolu ama bunların hepsini devlet verdi bize. Siyasi bir menfaat için kimse vermedi ki. Ben hiçbir partiye cephe aldığımdan değil ama particiliği de memleket için, millet için şehidin yanında olduğunu hissettirerek yapsınlar. Seçim zamanı gelince gönlünü alayım diye böyle bir şey olmaz" şeklinde konuştu.