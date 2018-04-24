Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Seçim paketi dahil olmak üzere tatile girmeden çok önemli, yapmamız gerekenler var. Sahada gece gündüz çalışmaya başlayacağız. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum.

MECLİS GENEL KURULU'NDAKİ TARTIŞMALARI TASVİP ETMİYORUM

Meclis Genel Kurulu'ndaki tartışmaları tasvip etmiyorum. Kendi hatalıklı siyasetlerini milli bayramımızı zehirlemek için kullananları şiddetle kınıyorum. Darbecilerin açtığı yoldan kaçan zatın söylemleri şehitlerimize saygısızlık boyutuna ulaşmıştır. Buradan gerçeği hatırlatmak istiyorum. 15 Temmuz gecesi saat 23.17. Ana muhalefetin başındaki zat havalimanında tanklarla görüşüyor ve Bay Kemal oradan Bakırköy'e kaçıyor.

Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahvesini içerken gelişmeleri takip ediyor. Biz daha sonra Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na geliyoruz. Benim oradan nasıl geldiğimi Enerji Bakanımız, Eşim, çocuklarım vardı. Orada bir terbiyesiz vardı, sen benim nasıl indiğimi nereden biliyorsun? Sen 23.17'de Genel Başkanınla oradasın, biz uçakla Marmaris'ten geliyoruz. Biz inerken F-16'lar ve helikopterler hala uçuyor.

ORADAKİ ONBİNLERİ KANDIRAMAZSIN

Sen CHP'lileri kandırırsın ama oradaki onbinleri kandıramazsın. Siz her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. Siz hiçbir zaman kahramanca f-16'lara karşı duranlardan olmadınız, tanklara karşı duranlardan olmadınız. Hatta Bağdat Caddesi'nde alkışlayanlardan oldunuz.

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