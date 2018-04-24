Son dakika: PKK'nın hain planı ortaya çıktı! Milli Eğitim Müdürlüklerini ve Camileri...

Muş'ta sahte kimlikle yakalanan bir kişinin üzerinde bulunan hafıza kartında silindiği tespit edilen bir dosyanın incelenmesi sonucu terör örgütü PKK'ya ait bir raporun içeriğinde "Milli Eğitim müdürlüklerinin işgali" talimatı ve "camilerin boşaltılması" hedefinin yer aldığı ortaya çıktı.

DTK faaliyetlerine de yer verilen rapor, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının değerlendirmesi sonucu, DTK dava dosyalarına eklenmesi için ilgili mahkemelere gönderildi . Rapordan: "Milli Eğitim müdürlüklerini geçici işgal etmek gerekir. Bunlar şimdiden planlanmalı. 'Türkçe eğitim istemiyoruz, eğitim Kürtçe olsun artık.' diyelim" "Bizim daha üçlü bir biçimde namaz kılanları oraya çekmemiz gerekiyor. Camileri boşaltma hedefini önümüze koymamız lazım. Ya da o camileri onlara bırakmamamız lazım"

CAMİLERİN BOŞALTILMASI HEDEFİNİN YER ALDIĞI BELİRTİLDİ

Muş'ta sahte kimlikle yakalanan bir kişinin üzerinde ele geçirilen hafıza kartında silindiği tespit edilen dosyanın incelenmesi sonucu terör örgütü PKK'ya ait örgütsel bir raporun içeriğinde "Milli Eğitim müdürlüklerinin işgali" talimatı ve "camilerin boşaltılması" hedefinin yer aldığı belirlendi.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğüne 5 yıl önce yapılan ihbar sonucu Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan karar doğrultusunda düzenlenen operasyonda M.Ç. yakalandı.

Sahte kimlikle yakalanan M.Ç'nin üzerinde ele geçirilen bir hafıza kartında yapılan teknik incelemede daha önce silinen bir dosyasının geri getirilmesi sonucu 34 sayfadan oluşan, "değerli yoldaşlar" şeklinde başlayıp, "devrimci selam ve saygılar" ifadesiyle sonlandırılan terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine ilişkin örgütsel bir rapor tespit edildi.

Söz konusu örgütsel raporda, örgüt mensuplarının terör örgütü PKK'nın yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) faaliyetlerindeki etkisi, sözde "özerlik" ile "sivil cuma namazı" ve eğitim konusunda yapılması gerekenlere ilişkin talimatlarının yer aldığı görüldü.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Demokratik özerklik bizim temel bir amacımızdır ama şimdiki diyalog ve müzakerelerde bu kabul edilmeyebilir. Fakat bundan vazgeçecek değiliz. Kendi öz yönetimini oluşturma bizim temel amacımız. Hiçbir şeyden vazgeçmemişiz. Bazılarını belki müzakerelerde kabul ederler, bazılarını kabul etmeyebilirler. Edilmeyenleri biz siyasal hamleyle elde etmeyi önümüze koyuyoruz. Yani bitmiyor iş. Özerklik istemini öne çıkarma, anadil eğitimini ortaya koyma önemlidir."

"MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİ GEÇİCİ İŞGAL ETMEK GEREKİR" TALİMATI

"Anadilin yaygınlaştırılması gerektiği" savunulan raporda, terör örgütünün, anadilde eğitim için tepki olarak okullara gidilmemesini istediği ancak bunun gerçekleşmediği aktarıldı.

"Bu yıl anadilde eğitim için okulların açılışına şimdiden hazırlık yapmak lazım." ifadesinin yer aldığı raporda, bu konuda çeşitli etkinliklerin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi gerektiği savunuldu.

Raporda, "Milli Eğitim müdürlüklerini geçici işgal etmek gerekir. Bunlar şimdiden planlanmalı. 'Türkçe eğitim istemiyoruz, eğitim Kürtçe olsun artık.' diyelim. Yani kitlenin gücünü temel amaçlar üzerinde yoğunlaştırmak. Bu eksende çalışmaları şimdiden yürütmek lazım." ifadesine yer verildi.DTK organizesinde gerçekleştirilen sözde "sivil cuma namazı" eylemlerine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı raporda, bu eylemlerin amacına ulaştığı öne sürüldü.

Raporda, şu ifadeler kullanıldı:

"Sivil cuma namazlarında Kürtçe fetva veriyorlar. Aslında bir toplantı yapıp, 'Biz amacımıza ulaştık ve bunun için bu eylemi sona erdiriyoruz, camilere gidiyoruz.' demeleri lazımdı. Niye öyle tutuk kalıyorlar anlamadık. Zaten önce Kürtçe olmadığı için tavır aldılar. Şimdi Kürtçe oldu. Bizim daha güçlü bir biçimde namaz kılanları oraya çekmemiz gerekiyor. Camileri boşaltma hedefini önümüze koymamız lazım. Ya da o camileri onlara bırakmamamız lazım."

RAPOR DTK DAVA DOSYALARINA EKLENECEK

DTK faaliyetlerine de yer verilen rapor, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının değerlendirmesi sonucu, DTK dava dosyalarına eklenmesi için ilgili mahkemelere gönderildi. Savcılıkça mahkemelere gönderilen rapora ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu:

"PKK/KCK terör örgütünün kuruluşundan günümüze kadarki döneme ve şartlara göre strateji değiştirdiği yapmış olduğu kongrelerden bilinmektedir. Belirtilen dokümanın içeriğinden de anlaşılacağı üzere terör örgütü PKK ülkemiz topraklarının bir kısmını da kapsayan bölge içerisinde kendine göre sözde, 'bağımsız Kürdistan devleti kurma' stratejisinde, DTK yapılanmasına misyon yüklemiştir. Terör örgütü PKK mensuplarının DTK yapılanması kapsamında örgütün amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttükleri anlaşılmaktadır."