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Erdoğan'ın sırtındaki hançer yaraları!

Hilal Kaplan bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde siyasi kariyer yapanların onu nasıl yarı yolda bıraktığını kaleme aldı. “ Milletin ferasetinden yine korkmuyorlar. “ diyen Hilal Kaplan’ın yazısı şu sözlerle son buluyor: Bu millet Erdoğan'ı sadece göğüs göğüse çarpıştığı için değil, sırtındaki hançer yaraları için de sevdi. Bir tane daha eklenir,dert değil.”

Giriş Tarihi: 25.4.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 09:36
Erdoğan'ın sırtındaki hançer yaraları!

HİLAL KAPLAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Dün, 'ün, Ak Parti Meclis Grubu'ndaki kürsüden Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı'na adaylığının ilan edilmesinin yıldönümüydü.

ABDULLAH GÜL KARISININ BAŞÖRTÜSÜ İLE UĞRAŞANLARLA…

İki gün sonra bir gece yarısı asker e-muhtıra vermiş, bir anda düğmeye basılmışçasına Cumhuriyet Mitingleri tertip edilmişti. Yine bugünkü gibi erken seçim kararı alınmış, halk kendi iradesine yapılan müdahaleye sandıktan en güzel cevabı vermişti.

Şimdi Gül'ün eşinin başörtüsünden bıyığına değin her şeyini parça pinçik edenler, 'sözdelaik değil, özde laik Cumhurbaşkanı istiyoruz' diye saldıranlar ona umudunu bağlamış bekleşiyor.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU KENDİSİNE "MADIMAK NERONU" DİYENLERLE

Madımak Katliamı sırasında Sivas Belediye Başkanı olan Temel Karamollaoğlu'na"Madımak'ın Neronu" dahil demediklerini bırakmayanlar, şimdi onunla gerine gerine el sıkışıp mutluluk pozları veriyorlar.

İNSAN GERÇEKTEN HAYRET EDİYOR

77 yaşındaki Karamollaoğlu da belli ki kişisel mirasının ve Erbakan'ın emanetinin böyle anılmasından memnun.
Herkes Atatürkçülüğünü, Milli Görüşçülüğünü, sözde milliyetçiliğini ve solculuğunu kitabına uydurmuş gidiyor. Milletin ferasetinden yine korkmuyorlar. gerçekten hayret ediyor.

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Erdoğan'ın sırtındaki hançer yaraları!
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