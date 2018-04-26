Emre Cemil Ayvalı tarafından kaleme alınan "Yönünü Şaşıran OK: FETÖ, Kılıçdaroğlu ve Arkadaşları" kitabında Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2009-2017 yılları arasında eylem ve söylemlerinin yanı sıra önemli konularda strateji ve taktiklerini ve bu yaşananların kritik bir dönemece geldiğini vurguluyor. 50 bin kaynaktan alınan ve 15 başlıktan oluşan kitapta şu konular dikkat çekiyor:

2009 BİR DİZİ OPERASYONUN BAŞLANGICI

Bu tarihsel arka planda 2009 yılı kritik bir öneme sahiptir. Zira, "One minute" çıkışıyla küresel düzendeki haksızlıklara başkaldıran Recep Tayyip Erdoğan ve partisi küresel sistemin oyun kuran aktörleri için artık bertaraf edilmesi gereken bir tehdit unsuru haline gelmişti. FETÖ elebaşının otorite olarak gördüğü İsrail nezdinde küresel sistemin sebep olduğu tüm haksızlıklarına karşı gösterilen bu tepki, Türkiye ve Erdoğan karşıtı lobilerde ciddi bir rahatsızlık oluşturdu ve ülkemizin bekasına FETÖ üzerinde bir dizi operasyon çekilen yeni bir sürecin başlangıcını oluşturdu.

CHP FETÖ'NÜN SÖYLEM APARATINA DÖNÜŞTÜ

Yıllarca müesses nizamın siyasi bir uzantısı olarak hareket eden CHP'nin o günkü kadrolarının yeni vesayetçi yapı FETÖ ile uyumlu bir şekilde hareket etmesi beklenen bir durum değildir. Deniz Baykal'ın liderliğindeki CHP'nin yeniden dizaynı ve vesayet odağına uyumlu bir hale getirilmesi gereklidir. Bu da 2010 yılında FETÖ tarafından gerçekleştirilen kaset operasyonu ile yapıldı. Demokrasiyi tam manasıyla benimsememiş olsa da belli bir ideolojik tutarlılık doğrultusunda hareket eden Deniz Baykal ve ekibi yerine ilkesiz, tutarsız ve her türlü ahlakı ayaklar altına alan bir pragmatizmi benimseyen kadrolar, CHP'de hakim hale getirildi. Kılıçdaroğlu'nun genel başkan yapılmasının ardından CHP artık FETÖ ile uyumlu çalışabilecek bir operasyon ve söylem aparatına dönüşmüştü."

MERAL AKŞENER FİGÜRÜ

2009-2017 yılları arasında kritik dönemeçleri baz alan kitap, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 'Biz sizi FETÖ konusunda uyarmıştık. Yeterli mücadeleyi ortaya koymadınız' diyenlerin bu yıllar arasındaki eylemleri ve söylemleri, olayları ve kavramlar bağlamında aktarıldı, izledikleri strateji ve taktikler deşifre edildi. 8 yıllık süre zarfında genel olarak Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının, yer yer Meral Akşener gibi figürlerin, Türkiye'ye yapılan saldırıların asıl faillerini perdelemek adına ürettikleri söylemler detaylarıyla anlatıldı.

FETÖ VE MUTASYONA UĞRATILMIŞ CHP

Kitabı hazırlarken 50 binin üzerinde kaynak taradığını belirten Ayvalı, "Hazırladığım bu kitapta, kendi yalanlarını gerçekliğe dönüştürmede oldukça yavuz ve mahir olan FETÖ ve onun tarafından mutasyona uğratılmış, bugünkü CHP'nin girdiği tüm seçimleri kazanmış ve milletten başka yaslandığı hiçbir güç olmayan bir lideri diktatör olarak hedefe koyup, perde arkasında hangi gayrı meşru ve antidemokratik operasyonları gerçekleştirmeye çalıştıklarını anlatmaya çalıştım" dedi.