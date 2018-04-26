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Başkanı 'den beklenen son dakika açıklaması geldi!

Başkanı 'den beklenen son dakika açıklaması geldi. Güven, ile ilgili yaptığı açıklamada "Seçim takvimini bugün açıklayacağız" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 09:45
YSK Başkanı Sadi Güven'den beklenen son dakika seçim açıklaması geldi!

Başkanı Güven: "Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde takvimini yayımlayacağız. Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz."

GENELGELER YAYIMLANACAK

Güven, YSK binasına girişinde gazetecilere, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleriyle ilgili süreç hakkında açıklamada bulundu.

Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacaklarını bildiren Güven, "Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika açıklaması
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YSK Başkanı Sadi Güven'den beklenen son dakika seçim açıklaması geldi!
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