Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > İstanbul Valiliği'nden "1 Mayıs" açıklaması

Valiliği'nden "1 Mayıs" açıklaması

Valiliği, 1 Mayıs Emek ve önlemleriyle ilgili açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 28.4.2018 08:20 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 08:46
İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması

Yapılan yazılı açıklamada kutlamaların yapılacağı Maltepe miting alanı ve genelinde her türlü tedbir en üst düzeyde planlandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Mayıs Emek ve , ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de kutlanacaktır. Maltepe Miting Alanı'nda gerçekleştirilecek olan kutlamaların huzur ve barış içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik olarak miting alanında ve il genelinde her türlü tedbir en üst düzeyde planlanmış; metro, metrobüs ve marmaray gibi ulaşım araçları ile halkımızın yoğun olarak kullandığı güzergahlarda güvenlik ve trafik tedbirleri alınması öngörülmüştür. Bu kapsamda 26 bin 174 personelimiz bayram kutlamalarında görev alacaktır. Miting öncesi, sırası ve sonrasında ulaşıma kapatılacak yollar ile kullanılabilecek alternatif güzergâhlar ayrıca duyurulacaktır. Vatandaşlarımızdan alınan tedbirlerin uygulanması esnasında kurallara riayet etmeleri ve herhangi bir tahrik ve taşkınlığa prim vermemelerini rica ediyor, işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz."

Dünya'nın en güçlü orduları açıklandı! Afrin operasyonu sonrası Türkiye...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Valiliği'nden "1 Mayıs" açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN