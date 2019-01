İstanbul’da oy rekoru kıracağız

İstanbul'daki ilçe kongrelerini çok hızlı bir şekilde tamamladıklarını ifade eden Şenocak, teşkilatlardaki kadın ve gençlik sayısını artırdıklarını belirterek, "Güçlü, dinamik ve çok koşan bir teşkilat kuruyoruz. Hedefimiz İstanbul'da rekor oy oranını yakalamak" dedi.



Muhalefetin İstanbul'a verdiği önemin samimiyetten uzak olduğunu söyleyen İl Başkanı Şenocak, "1994'ten itibaren İstanbul'a ve Türkiye'ye yapılan hizmetleri herkes görüyor. Onlar ise Cumhurbaşkanımızın karşısına aday bile çıkaramıyorlar" şeklinde konuştu.





MÜJDELENMİŞ BİR ŞEHİRE HİZMET ETMEK ONUR



- Her seçimden önce yapılan siyasi analizlerde "İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır" denir. Böyle bir göreve getirilmeyi bekliyor muydunuz?



Yaklaşan bir kongre süreci vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın onayıyla bu göreve getirildik. Bizim makam ve mevki gibi bir beklentimiz hiç olmaz. Biliyorsunuz bizim kültürümüzde görev istenmez, verilir… İnanıyorsanız kaderden öte bir şeyin olmadığını da bilirsiniz. Güzel olan hırs yapmak değil takdir edilmektir. Önemli olan samimiyet, ilkeli olmak ve davaya sadakattir. Bize bu görev hiç verilmeyebilirdi. Biz yine 24 Haziran seçimlerinde sahaya çıkıp çalışacaktık. Şimdi bu ağır ve anlamlı sorumluluk verildi. İstanbul gibi müjdelenmiş bir şehre hizmet imkanı verildiği için Allah'a hamd ediyorum. Biz hem İstanbul'da hem de Türkiye'de kazanacağız inşallah.



GÜNDE 21 SAAT AKTİF SİYASET SÖZÜ VERDİK



- Bu hem gurur verici hem de ağır bir sorumluluk. Ne hissediyorsunuz?



Evet, İstanbul Türkiye demek. AK Parti'nin en büyük teşkilatına sahip ili İstanbul; Nerdeyse küçük bir ülkenin nüfusu kadar kayıtlı üyemiz var, 2 milyon 350 bin civarında. Seçmen sayısı ve profili itibariyle İstanbul Türkiye'nin adeta bir aynası. Dolayısıyla İstanbul gibi bir şehirde siyaset yapmak hem zor hem de çok değerli. Bu yaşta böyle bir görev nasip oldu. Bunun hakkını verebilmek için gece gündüz çalışacağız.



Biliyoruz ki AK Parti bu milletin aydınlık yarınlarını inşa edebilmek adına daha uzun süre iktidarda olmak durumundadır. 16 yıldır 'Her şey Türkiye için' diyerek verdiğimiz mücadele ile Sayın Cumhurbaşkanı'mıza 24 saat hizmet ve 21 saat aktif siyaset sözü verdik.



Yaklaşık 2,5 aydır görevdeyim. Sloganımız "az laf çok iş". Kısa toplantılar yapıp hızlı kararlar alacağız ve bu kararları seri bir şekilde uygulayacağız. 21 saat odaklı çalışıyoruz. Kendim 7 gün 21 saat çalışıyorum. Teşkilatıma da 20 saat çalışılması gerektiğini ifade ettim.





-Günde 21 saat çalışmak zor değil mi?



AK Parti teşkilatları kurulduğu günden bu yana; bu milletin özlemlerine beklentilerine cevap üretebilmek adına gece gündüz demeden çok çalıştı. Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere birçok öncü siyasetçi bu şehirde yetişti. Onlar böyle çalıştı ve başardı, biz de başaracağız inşallah. Bu yüzden çalıştıkça ve karşılığını aldıkça Allah güç ve kuvvet veriyor. İstanbul'da siyaset yapmayı seviyorum. İstanbul'u kazanırsak Türkiye'yi kazanacağımızı biliyoruz.



TEŞKİLATA YENİ ARKADAŞLAR KAZANDIRDIK



-6 Mayıs İstanbul İl kongresinde Sayın Cumhurbaşkanı seçim manifestosunu açıklayacak. Sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın gözü Türkiye'de olacak. Nasıl hazırlanıyorsunuz?



Evet sizin de söylediğiniz gibi İstanbul il kongresinin önemi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıklamalarıyla çok daha fazla arttı. Kongrelerin yeni insanlara siyaset yolunu açmamız yanında bu yeni katılımlarla siyasetimizi ve teşkilatımızı geliştirmek açısından önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum.



Diğer önemli bir husus, bu kongrelerde teşkilatımızın birliğini beraberliğini sağlamak en önemli hedefimiz. Bunun için her fikri dinleyerek, herkesle konuşarak, ortak noktayı, doğru kararı bulmaya çalışıyoruz. Teşkilatımıza yeni arkadaşlar kazandırıyoruz. Kadın ve gençlik sayımızı arttırdık, arttırıyoruz.



Dolayısıyla biz bu kongreye birkaç koldan çok hızlı hazırlanıyoruz. Göreve geldiğimiz kısa bir süre içerisinde yaptıklarımıza bakıp "bu kadar işi biz mi yaptık" diyoruz. Bu samimi çabanın sonunda ortaya çıkan karar ile teşkilatların yaklaşık %75'inde görev değişikliğine gittik.



Her biri miting havasında geçen ilçe kongrelerimizden 11 ilçe kongresine Sayın Cumhurbaşkanımız, 4 ilçe kongresine Sayın Başbakanımız teşrif buyurdu. İlçe kongrelerimizi tarihi bir rekorla 28 günde tamamladık. Sandalyelerin havada uçtuğu kongrelere benzemez bizim kongrelerimiz. Bizim kongrelerimiz bayram havasında geçer. Biz insanların hayatını kolaylaştırmak için siyaset yapıyoruz. Bu vesile ile yeni görev alan ve büyük bir olgunlukla görevini devreden arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.





DAHA ÇOK KOŞAN BİR TEŞKİLAT KURUYORUZ



-6 Mayıs İstanbul İl Kongresinde önemli değişiklikler yapacak mısınız? Sürpriz isimler görecek miyiz?



Sürpriz değil ama yukarıda da bahsetmiş olduğum gibi kongreler teşkilatların tazelenmesi, yenilenmesi için büyük bir fırsat. Biz de İl Teşkilatında bir değişime gideceğiz. Siyasete yeni katılan arkadaşlarımız olacak. Güçlü, dinamik ve daha çok koşan bir teşkilat kuruyoruz. Bizim çalışma ve takip konusunda bir titizliğimiz var. Her görev alan arkadaşımıza "20 saat partideki görevine vakit ayıramayacaksan benimle yol yürümek zorunda değilsin. Başka görevlerde de yer alabilirsin. Ama bizim çalışma sistemimiz 7 gün 24 saattir" diyoruz. Yapamıyorum diyeni anlayışla karşılıyorum. Ama bu göreve talip olan arkadaşlarımızdan bu fedakarlığı istiyoruz. Hamdolsun bu süreç içerisinde çok değerli arkadaşlarımızı kadromuza kattık. Meyvelerini önümüzdeki süreçte alacağız inşallah.



İKİ SEÇİMDE DE BÜTÜN GÖNÜLLERE DOKUNACAĞIZ



-Önümüzde iki büyük seçim var. Nasıl bir seçim çalışması yapacaksınız?



Bildiğiniz üzere 6 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mız seçim manifestosunu açıklayacak. Ben sadece İstanbul özelinde yapacağımız çalışmaların ana hatlarından bahsedeyim. Biz zaten yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. 16 yıldır bunu söylüyoruz. Bir seçimden çıkar, sabah yeni bir seçim için hazırlıklara başlarız. Ramazan ayının da bereketi ile biz hep sahada olacağız. Gece gündüz kapı kapı dolaşacağız. Ulaşmadığımız her insana ulaşacağız, bütün gönüllere dokunacağız.



-Genel seçimler yerel seçimlerin önüne alındı. Yerel yönetimler bu değişikliği nasıl karşıladı?



Yerel yönetimler açısından hiçbir fark yok. Onun seçim tarihi aynı. Yerel seçimler zamanında yapılacak. 24 Haziran seçiminin diğer seçimlerden bir farkı var. Bu seçim Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle milletvekilliği seçimlerinin bir arada gerçekleşeceği bir süreci oluşturuyor. Biz 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz için çok hayırlı olacağına inanıyoruz. Yerel yöneticilerimizin de farklı düşündüğünü zannetmiyorum.



YEREL SEÇİMLERDE İSTANBUL İÇİN RİSK GÖRMÜYORUM



-Ana muhalefette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık yarışından bahsediliyor. Kazanacağını iddia eden adaylar da var. Siz İstanbul için bir risk görüyor musunuz?



İstanbul'a önem veriyor gibi görünüyorlar. Keşke İstanbul'a da ülkemize de önem verseler. Recep Tayyip Erdoğan gibi siyasi tarihin rekorlarını kıran bir lider var karşılarında. İstanbul'u kazanmaya çalıştıkları gibi bir görüntü veriyorlar. Ben bu görüntünün samimiyetten uzak olduğunu düşünüyorum. Özellikle ana muhalefetin yaptığı açıklamalara bakıyorum. Hizmetle ilgili, vatandaşın sorunları ile ilgili, belediyeciliğin özü ile ilgili konulara kafa yormak yerine sinekten yağ çıkarmaya çalışıyorlar. Hepimiz biliyoruz ki haklımız ucuz siyasete, hamasete pirim vermez. Ben İstanbul halkının ferasetine güveniyorum. 1994'ten günümüze yapılan hizmetleri tüm Türkiye görüyor. Bugüne kadar yaptığımız siyasette dürüstlüğümüzü hiç bozmadık. Vatandaşımız da bunu gördüğü için bizi yönetimde tuttu. Bakın yaptığımız hizmetin yüzde 1'ini CHP yapsaydı ortalığı ayağa kaldırır, bütün dünyaya duyururlardı. AK Parti dün olduğu gibi bugün de milletle gönül bağını koparmadan, samimiyetine gölge düşürmeden milletine hizmetkar olmaya devam ediyor. Sadece dar bir çevreyi değil herkesi memnun edecek bir hizmet politikasıyla hareket ediyor. Böyle olduğu için de İstanbul açısından bir risk görmüyoruz.



KILIÇDAROĞLU MİLLETTEN KAÇIYOR



-Süre giderek daralıyor. Ana muhalefet hala bir aday belirleyebilmiş değil. Çatı aday konusu ise tamamen karmaşaya dönmüş durumda. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?



Bakın Kılıçdaroğlu sürekli Sayın Cumhurbaşkanı'mıza "çık karşıma" diyordu. İşte seçim meydanı. Cumhurbaşkanımız "hodri meydan" diyor. Neden seçim meydanına çıkamıyorsun?



Çık meydana halk versin cevabını. Çıkmıyor, çıkamaz. Kılıçdaroğlu da çok iyi biliyor ki "Bu millet CHP zihniyetine değer vermiyor." Milletle alay eder gibi siyaset yapılmaz. Keşke bu ülkede gerçek bir muhalefet olsaydı. Biz bunu takdir ederdik. Keşke varsa bir eksiğimizi anlatıp ve bize doğrusunu gösterselerdi. Bazen öyle şeyler söylüyorlar ki bu ülkenin muhalefeti mi yoksa başka bir ülkenin ya da dış mihrakların partisi mi anlayamıyoruz. Oysa muhalefet iktidara daha iyiyi yapsın diye görüşlerini, eleştirilerini ortaya koyar ve iktidar da bundan istifade eder; maalesef bizde böyle bir muhalefet yok. Bizdeki kısır bir döngü içerisinde. İdeolojik şartlanmışlıklar ve önyargılarından ötürü o demokratik kültürü giymemiş bir muhalefet var. Öyle laflar söylüyorlar ki bunları onlar bile söylemez. AK Parti karşısında üst üste 12 seçim kaybeden bir partinin genel başkanının halkın içine çıkamaması gerekir. Ama Kılıçdaroğlu hala ortalarda dolaşabiliyor. Amacı seçim kazanmak değil. Kaybede kaybede koltuğunu korumaktır. Bir siyasi lider çıkar yiğitçe meydanlarda kendini gösterir. Kılıçdaroğlu'nda bu samimiyeti ve mertliği göremiyoruz. Milletimiz, daha öncekilerde olduğu gibi ilk seçimde bunlara yine gereken dersini verecek.



24 HAZİRAN'DA İSTANBUL'DA SANDIKLARI PATLATACAĞIZ



-Kamuoyu araştırması yaptırıyor musunuz?



Bu konuda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kamuoyu araştırma sonuçları İstanbul özelinde genel ve yerel seçimlerde çok iyi görünüyor. Ancak biz sonuçlar iyi görünüyor diyerek asla rehavete kapılmıyoruz. Hedefimiz İstanbul'da rekor kırarak sonuç almak. İstanbul'da da Türkiye genelinde de sandıkları patlatarak bu hedefimizi gerçekleştireceğiz.



Yerel seçimlere gelince; İstanbul'da 39 ilçe var. Şu anda 25 ilçe AK Parti'de. Biz İstanbul'un her noktasının AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki marka değeri ile buluşmasını istiyoruz. Çünkü bu kadim şehir bunu hak ediyor. Bu nedenle AK Parti'nin hizmet anlayışı ile tanışmamış yeni ilçelerimize de bu hizmeti götürmeyi arzu ediyoruz. Önümüzde iki seçim var. İkisinden de çok ümitliyiz. Özellikle 24 Haziran Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi büyük bir milat olacak. Şimdiden hayırlı olsun.

İSA TATLICAN / SABAH GAZETESİ