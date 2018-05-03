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’daki subaylardan sorumlu imam yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri () içindeki muvazzaf subaylarından sorumlu yakalandı. Gözaltına alınan Özkan’ın, ’daki yabancı uyruklu subaylardan sorumlu K.F.’nin yardımcısı olduğu, 2003 yılında vatandaşlıktan çıkarıldığı belirlendi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 15:24 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 15:36
TSK’daki yabancı uyruklu subaylardan sorumlu imam yakalandı

'nün yapılanmasında yurt dışından eğitim ve staj için gelen terör örgütü üyesi muvazzaf subayların bağlı bulunduğu mahrem imam yakalandı.

isimli şüpheli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Özkan, getirildiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından sorgulandıktan sonra 'Terör örgütü kurma ve yönetme' suçu kapsamında tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Şüphelinin İstanbul'da bulunan örgüt üyesi subayların üst düzey sorumlusu olan K.F.'ye bağlı olarak çalıştığı tespit edildi.

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILMIŞ

Özkan'ın onun yardımcısı olarak görev aldığı belirlenirken örgüt üyesi subaylara görev ve emir verdiği, görevlendirmede bulunduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelinin 2003 yılında Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldığı öğrenilirken, 17-25 Aralık sonrası örgüt elebaşı 'in talimatı üzerine 'ya 122 Bin TL'lik bir hesap artışında bulunduğu belirlendi.

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TSK’daki yabancı uyruklu subaylardan sorumlu imam yakalandı
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