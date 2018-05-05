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Erdoğan'ın o soruya cevabı gençleri gülümsetti

Erdoğan Gençler ile Buluşma programında konuştu. Siyaset dışında en çok ne yapmaktan keyif alırsınız sorusuna cevaben, evine biraz zaman ayırabilirse mutlu olduğunu söyleyen Erdoğan, "Hele hele torunlar... Allah size torun sahibi olmayı nasip etsin, evlat sahibi olmayı nasip etsin... Ama en az üç... Onların tadı başka" dedi

Giriş Tarihi: 4.5.2018 21:08 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 01:57
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, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde kapsamında gençler ile bir araya geldi. Erdoğan gençlerin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan siyasi atmosfer için ''sipariş milletvekillerinin çıkardığı Cumhurbaşkanı adayları ile yürümeyecek sizin istediklerinizle yürüyecek'' şeklinde konuştu. Gençlerden gelen "Siyaset dışında en çok ne yapmaktan keyif alırsınız sorusuna" Erdoğan, "Evime biraz zaman ayırabilirsem ne mutlu bana. Hele hele torunlar... Allah size torun sahibi olmayı nasip etsin, evlat sahibi olmayı nasip etsin... Ama en az üç... Onların tadı başka" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o soruya cevabı gençleri gülümsetti
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