FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu

Samsun merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen biri meslekten ihraç edilen 14 asker gözaltına alındı.

ARDIŞIK ARAMALAR YAPILMIŞ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarda adları geçen biri meslekten ihraç edilmiş 13'ü halen görevde askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ekipler Samsun, Mersin, Malatya, İstanbul, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, albay Ş.A, astsubaylar S.Y, B.D, E,T, A.Y. ile uzman çavuş M.K. Samsun'da, üsteğmen B.B. Mersin'de, astsubay K.B. Malatya'da, astsubay H.Ç. İstanbul'da, astsubay C.A.U. Tokat'ta, binbaşı R.Ş. Tunceli'de, uzman çavuş H.K. Gaziantep'te, astsubay Ö.K. Van'da ve meslekten ihraç edilen astsubay F.A. Rize'de yakalandı.