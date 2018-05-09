ÖKK'deki darbe girişimi davası

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile gazi İsmail Oğuz'un yanı sıra Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığının da arasında bulunduğu müşteki kurumların avukatları katıldı.

Tanık E.E, sanık Veysel Ezgin'in devre arkadaşı olduğunu ve Çorum'da görev yaptığı sürede de aynı evde kaldıklarını söyledi. Çorum'da FETÖ üyesi olan Halil isimli kişinin kendisi ve Ezgin ile görüştüğünü, dini sohbetler yaptıklarını anlatan E.E, sanık Ezgin'in zaman zaman himmet adı altında para yardımında bulunduğunu ifade etti.

BYLOCK YÜKLEMESİ

Halil isimli FETÖ üyesinin kendi telefonuna örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklediğini de sözlerine ekleyen E.E, sanık Ezgin'in bu programı kullanıp kullanmadığını bilmediğini anlattı.

Tanık sıfatıyla ifade veren Rüstem Ç, ÖKK kursunda sanık Faruk Erkul ile aynı odayı paylaştıklarını, olay akşamı da odada oldukları sırada Erkul'a gelen bir telefon üzerine darbe girişimini öğrendiklerini bildirdi.

Bundan sonra Erkul ile televizyondan gelişmeleri takip etiklerini, uyumasına kadar sanık Erkul'un odadan ayrılmadığını kaydeden tanık Rüstem Ç, daha sonra Erkul'un nasıl bir hareket tarzı benimsediğini bilmediğini söyledi.

15 TEMMUZ'DA "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ

Darbe girişiminden önce Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında eski alay komutanı Muhsin Kutsi Barış'ın habercisi olarak vatani görevini yapan er Kemal P, olay günü sanık eski kurmay albay Ertuğrul Bozçal'ın Barış'ı ziyarete geldiğini anlattı.

Bozçal'ın Barış ile görüştüğünü, bir süre de botanik bahçede bulunan askerlerle görüşme yaptığını kaydeden Kemal P, Bozçal'ın saat 23.00'ten sonra kışladan ayrıldığını dile getirdi.

İDDİALAR REDDEDİLDİ

Beyanlar üzerine söz alan sanık Bozçal, yurtta sulh konseyi üyelerinden olan eski kurmay albay Barış ile Harp Akademisini birlikte okuduklarını, Barış'ın muhafız alayına atanmasından sonra kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunamadığı için 15 Temmuz'da ziyarete gittiğini öne sürdü.

Bozçal, saat 23.00'ten sonra televizyondan darbe girişimi olduğunu öğrendiğini ve muhafız alayından ayrıldığını aktardı. Söz konusu ziyaretin darbeye yönelik olmadığını dile getiren Bozçal, darbe girişiminde de bulunmadığını savundu.