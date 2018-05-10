YSK'den "yurt dışında seçim" genelgesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy kullanacak seçmenler için oy verme saatlerini 09.00-21.00 olarak belirledi. Yurt dışı ilçe seçim kurulu, yurt dışı sandık kurulları, yurt dışı temsilciliklerde oyları saklamak ve yurt dışı ilçe seçim kuruluna ulaştırmakla görevli sandık kurullarıyla yurt dışı oyların sayım ve dökümüyle görevli sandık kurullarının görev ve yetkileri ve yurt dışında oy verme işlemlerine ilişkin YSK Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgeye göre, seçim yapılacak yabancı ülkelerdeki yurt dışı temsilciliğinde oy kullanma gün sayısı ve başlangıç günü o ülkedeki seçmen sayısı gözetilerek her bir temsilcilik için Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek.

Temsilciliklerde ve ihtiyaç duyulması halinde diğer yerlerde kurulacak seçim sandıklarında sadece seçmen kütüğüne kayıtlı olan Türk vatandaşları oy kullanabilecek. Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen oy verme yerinde sandığın konulacağı yer sandık kurulunca kararlaştırılacak. Sandığın konulacağı yerlerin belirlenmesinde, seçmenin oyunu kolaylıkla, serbestçe ve gizli şekilde verebilmesi göz önünde bulundurulacak. Ayrıca İlçe Seçim Kurulu ve temsilciliklerce sandıkların konulacağı yere elektrik ve internet hattının çekilmesi için gerekli önlemler alınacak. Sandığın konulduğu yer, oy verme süresince değiştirilemeyecek.

Sandık kurulları, oy serbestliğini ve gizliliğini sağlayacak şekilde, en az 2 kapalı oy verme kabini hazırlayacak. Yüksek Seçim Kurulunca gönderilen oy vermeye özel kabinlerin kullanılması esas olacak.

SANDIK YERİNİN DUYURULMASI

Yurt dışında sandıkların konulacağı yerler, Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ve temsilciliklerce de bölgelerinde bulunan seçmenlere uygun araçlarla duyurulacak. Sandık çevresinde, sandık kurulu başkan ve üyeleri, adaylar, milletvekilleri, o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler ve o sandıkta görevli müşahitler ile bina sorumluları ve çağrı veya ihbar üzerine gelen görevli kolluk güçleri veya özel güvenlik görevlilerinden başka kimse bulunamayacak.

Seçmenler, yurt dışında sandık kurulan temsilciliklerin herhangi birinde oy kullanabilecek. Kasıtlı suçtan dolayı hakkındaki mahkumiyet hükmü kesinleşmiş olmakla birlikte, henüz ceza infaz kurumuna alınmayan, koşullu salıverilen ya da denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanmak suretiyle salıverilen ancak hak ederek salıverilme süresi dolmayan hükümlüler ile uzun süreli cezasının ertelenmesi nedeniyle ceza infaz kurumunda bulunmayan hükümlüler seçmen kütüğünde kayıtlı olmaları şartıyla oy kullanabilecekler.

OY VERME SÜRESİ

Oy verme süresi, oy verme günü yerel saatle 09.00'dan 21.00'a kadar geçecek zaman dilimini kapsayacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa sandık kurulu başkanı, bunları saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek. Oy vermenin bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamayacak. Saat 21.00 itibarıyla sandık başında oylarını vermek için bekleyen seçmenlerin saat 23.55'ten önce oy kullanmaları sağlanacak.

OY VERME İŞLEMİ

Sandık kurulu başkanı, seçmenin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biri ile kimliğini tespit edecek.

Bu belgelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yer almıyorsa temsilcilik tarafından verilmiş, seçmeni tanıtacak nitelikte, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus kayıt örneğinin ibrazı gerekli olacak.

OY VERME İŞLEMİ 7-19 HAZİRAN'DA

Seçim takvimine göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy verme işlemi 7 Haziran'da başlayacak, 19 Haziran'da sona erecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise yurt dışındaki seçmenler 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında sandığa gidecek. Yurt dışındaki vatandaşlar bu seçimde de randevu almaksızın bulunduğu ülke için belirlenen günlerde oy kullanabilecek.