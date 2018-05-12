Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika haber: Askerlik yoklaması artık e-Devlet'te! Pazartesi gününden itibaren...

Son dakika haber: artık 'te! Pazartesi gününden itibaren...

Son dakika haber... dev bir yeniliği daha hizmete açıyor. Askerlik çağına giren yükümlüler, işlemlerini artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 11:13
Son dakika haber: Askerlik yoklaması artık e-Devlet'te! Pazartesi gününden itibaren...

Günümüzde teknoloji ve bilgi sistemlerinin etkin kullanımına bağlı olarak, askerlik yükümlülüğü bulunan vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verilmesini sağlamak amacıyla, yükümlülerden işlemlerinde talep edilen bilgi formlarını Kapısı üzerinden elektronik ortamda doldurmaları ve Aile Hekimine giderek askerlik yoklaması işlemlerini yaptırmaları yönünde Milli Savunma Bakanlığı - Sağlık Bakanlığı - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile yapılan çalışmalarda tamamlandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haber: Askerlik yoklaması artık e-Devlet'te! Pazartesi gününden itibaren...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN