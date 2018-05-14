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Son dakika: 'ta terör saldırısı: 2 yaralı

Son dakika haberi...'ın İdil ilçesinde 'lı teröristlerce düzenlenen saldırının ardından çıkan da iki asker yaralandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 13:01 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 13:06

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdil ilçesi Haberli Jandarma Karakolu ekiplerine sabah saatlerinde yol arama faaliyeti yürüttükleri sırada 'lı teröristlerce roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunuldu.

ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıya jandarma ekiplerince anında karşılık verildi. Çıkan da biri ağır iki asker yaralandı. Yaralı askerler askeri helikopterle Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı asker buradaki müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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Son dakika: Şırnak'ta terör saldırısı: 2 yaralı
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