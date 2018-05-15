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Son dakika: 'ın İncirlik'e saldırı planladığı iddiasına ilişkin dava

Son dakika haberi... 'da terör örgütü soruşturması kapsamında 'ne saldırı planladıkları iddia edilen 8'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 14:54
Son dakika: DEAŞ'ın İncirlik'e saldırı planladığı iddiasına ilişkin dava

'da terör örgütü 'a yönelik soruşturma kapsamında 'ne saldırı planladıkları iddia edilen 8'i tutuklu 11 sanık hakkında 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali Konca, Ersin Kıran, Fevzi Taşkıran, Muhammet Toksöz, Murat Tasa, Seyit Ali Şenol, Yılmaz Kotluk, Saim Yıldız ve daha önce Adana Merkez Sabancı Camisi'nde canlı bomba eylemi yapacağı gerekçesiyle yargılanırken tahliye edilen ardından başka bir DEAŞ soruşturmasında tutuklanan sanık Mahmut Kılıçarslan ile bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

SANIĞIN SAVUNMASI

Sanık Taşkıran savunmasında, hiçbir terör örgütüyle bağlantısının olmadığını ve İncirlik üssüne saldırı hazırlığı yapmadığını iddia etti. İnşaat işçisi olduğunu ve bugüne kadar terör eylemlerine karışmadığını belirten Taşkıran, "İncirlik üssüne eylem planı yapmadım. Terörle bir alakam yoktur. Bugüne kadar da terörle alakalı hiçbir eyleme kalkışmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Duruşmada savunması alınan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

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Son dakika: DEAŞ'ın İncirlik'e saldırı planladığı iddiasına ilişkin dava
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