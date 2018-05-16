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Son dakika: 'ın füzecisi, 'da atık toplarken yakalandı

Son dakika haberi...'nin kentinde terör örgütü için 1,5 yıl boyunca füze başlığı yaptığı öne sürülen Muhammet El Muhammet Ali (41), 'da atık kağıt toplarken yakalanıp, tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 09:10

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nin kentinde terör örgütü 'a 1,5 yıl füze başlığı yaparak destek verdiği ileri sürülen 'Ebu Salah' kod adlı Muhammet El Muhammet Ali'nin Adana'da olduğu ihbarını aldı. Yapılan araştırmada, Muhammet El Muhammet Ali'nin kağıt ve plastik atık toplayarak geçimini sağladığı saptandı. Ali, düzenlenen operasyonla kent merkezinde atık kağıt toplarken gözaltına alındı.

Emniyette götürülen Muhammet El Muhammet Ali, ifadesinde, "Asıl mesleğim tornacılıktır. Suriye'de yaşadığım şehri DEAŞ ele geçirince, bütün herkesi bir alanda toplayıp mesleğimizi sordular. Ben de tornacılık yaptığımı söyleyince, füze başlığı yapmamı istediler. İlk başta kabul etmedim, bunun üzerine başıma silah dayadılar. Daha sonra havaya ateş açınca korkup kabul ettim. 1,5 yıl boyunca 60'a yakın füze başlığı yaptım. Namaz kılmayı bilmiyordum, bana öğrettiler. Sakal uzatmayan, dar pantolon giyeni kafir diye öldürmeye başladıkları anda, kaçak yollarla önce 'e, oradan da Adana'ya geldim" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen Muhammet El Muhammet Ali, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Son dakika: DEAŞ'ın füzecisi, Adana'da atık toplarken yakalandı
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