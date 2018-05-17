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’den destek bulamayan İnce’den tuhaf çağrı

24 Haziran seçimlerinde 'nin adayı olan , 'da yaptığı mitingde, vatandaşlardan para istedi. Gittiği illerde CHP teşkilatlarından istediği desteği bulamayan Muharrem İnce konuşmasında “Ateşleyin bakayım ateşleyin, hepiniz para yatırın oraya bakalım. 5 lira, 10 lira neyse ama yatırın." dedi.

Giriş Tarihi: 17.5.2018 15:23 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 15:35
CHP’den destek bulamayan İnce’den tuhaf çağrı

'nin adayı , mitinginde konuştu. Mitingde açıklamalarda bulunan İnce vatandaşlara seslenerek, alandaki insanlardan para istedi.

CHP, Muharrem İnce'ye destek vermiyor mu?

"5 LİRA 10 LİRA YATIR"

CHP'nin cumhurbaşkanıu adayı Muharrem İnce Amasya'daki mitinginde açıklamalarda bulundu. İnce "Amasya'dan bütün milletimize sesleniyorum, bir kampanya yapıyoruz, Cumhurbaşkanı adayı partiden bağımsız bir kampanya yapıyor. Küçük bir uçak kiraladık 'dan buraya geldik. Benim hemşehride para çok bende para yok. Ateşleyin bakayım ateşleyin, hepiniz para yatırın oraya bakalım. 5 lira, 10 lira neyse ama yatırın." diyerek milletten para istedi.

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CHP’den destek bulamayan İnce’den tuhaf çağrı
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