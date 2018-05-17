CHP’den destek bulamayan İnce’den tuhaf çağrı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Amasya mitinginde konuştu. Mitingde açıklamalarda bulunan İnce vatandaşlara seslenerek, alandaki insanlardan para istedi.

CHP, Muharrem İnce'ye destek vermiyor mu?

"5 LİRA 10 LİRA YATIR"



CHP'nin cumhurbaşkanıu adayı Muharrem İnce Amasya'daki mitinginde açıklamalarda bulundu. İnce "Amasya'dan bütün milletimize sesleniyorum, bir kampanya yapıyoruz, Cumhurbaşkanı adayı partiden bağımsız bir kampanya yapıyor. Küçük bir uçak kiraladık İstanbul'dan buraya geldik. Benim hemşehride para çok bende para yok. Ateşleyin bakayım ateşleyin, hepiniz para yatırın oraya bakalım. 5 lira, 10 lira neyse ama yatırın." diyerek milletten para istedi.