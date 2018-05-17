"Koray Aydın neden telaşlandı?"

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

… Bunun son örneğini birkaç gün önce gördük. İP Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, içinde birçok yalan olan şöyle bir açıklama yaptı: "FETÖ imamı Adil Öksüz seçime çok az kala yakalanıp getirilecek CHP ve İyi Parti'ye iftira atılacak..."

Şimdi biraz geriye gidelim. Bir kere, Adil Öksüz'ün yakalanma meselesinin erken seçimle bir ilgisi yok. Henüz ortada seçim yokken 10 Mart 2018'de "Kaçaklar şehri Berlin" yazımda şu bilgiyi vermiştim:

"Almanya-Türkiye ilişkisindeki soğuk havanın dağılmasına ve gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılmasına paralel sürpriz iadelerin olabileceği öngörülüyor. Sıradaki ilk isim de Adil Öksüz. 'Olur mu olmaz mı?' yakında görürüz."

Ortada seçim falan yoktu ama böyle bir çaba vardı. Peki, bu çaba neden Koray Aydın'ı telaşlandırdı? Herhalde ön alıyor çünkü kendi "lideri"nden emin değil. Emin olsa daha önce şunları söylemezdi:

"Bütün illerde cemaat mensubu insanların tek aday üzerinde birleşmesi, onun mitinglerine yoğun organizasyonlar yapılması bu tür algının Meral Hanım üzerindeyoğunlaştığını gösteriyor. Cemaat üyesi olup olmadığını bilmiyorum. Ama oradan kendisine bir destek olduğu kesindir."

Aydın, tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi Öksüz'ün "devletin adamı" yani MİT ajanı olduğunu da dile getiriyor. Ama bir kanıt da sunmuyor.

Peki, bu açıklamalar bu yaklaşımlar kimin işine yarıyor? Sadece FETÖ ve arkasındaki küresel güçlerin...

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