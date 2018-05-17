Son dakika: Barış Atay serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Barış Atay, serbest bırakıldı.

Twitter'daki bazı paylaşımları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçunu işlediği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Barış Atay'ın emniyette ifadesi alındı.

Barış Atay, emniyetteki ifadesinde,Twitter adresinin kendisine ait olduğunu ve soruşturma konusu paylaşımlarının da kendisi tarafından yapıldığını söyledi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Barış Atay, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Barış Atay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Twitter'deki bazı paylaşımları nedeniyle Suadiye'deki evinde dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'sevk edilenlen Barış Atay, soruşturmayı yürüten savcılıkça telefonunun incelenmesi için emniyete geri gönderilmişti.

BARIŞ ATAY KİMDİR?

Barış Atay Mengüllü, 22 Eylül 1981 tarihinde Almanya'da doğmuştur. Doğumundan kısa bir süre sonra Türkiye'ye gelen ailesiyle birlikte 1999 yılına kadar Antakya'da yaşadı.



18 yaşında iken 1999 yılında üniversitede okumak için Adana'ya gitti. Ve kazandığı, Çukurova Üniversitesi Biyoloji bölümünde okumaya başlamıştır. Okulun son yılında fikir değiştirerek okulu bırakmış ve İstanbul'a gitmiş veYeditepe Üniversitesi tiyatro bölümü sınavlarını geçerek bu üniversitenin tiyatro bölümünden 2004 yılında mezun olmuştur. 2011 yılında Kadir Has Üniversitesi Sinema-TV bölümü yüksek lisans öğrencisi olmuştur.



Arka Sıradakiler dizisindeki Saffet rolüyle ünlendi. Ardından 2011 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazdığı 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde oynadı.

Barış Atay, 8 Mart 2013 tarihinde oyuncu ve yönetmen yardımcısı Beste Sultan Kasapoğulları ile evlenmiştir.

22 Kasım 2013 tarihinde Redhack soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı, 3 gün sonra serbest bırakıldı.

17 Nisan 2015 tarihinde vizyona giren "Eksik" adlı sinema filminin yönetmenliğini Barış Atay Mengüllüoğlu yaparken aynı zamanda oyuncu olarak da görev almıştır. Diğer rollerde Nur Sürer, Özgür Emre Yıldırım, Toprak Sağlam, Uğur Polat, Şebnem Sönmez, Sarp Akkaya oynamıştır.

Tiyatro Oyunları :

2013 - Kırmızı Yorgunları, Emek Sahnesi

2011 - Görünmeyen, Tiyatro Karnaval

2009 - Istibdat Kumpanyası, Uğur Saatçi - Yeditepe Üniversitesi, İBŞT 24. Genç Günler

2009 - Schweyk, Yeditepe Üniversitesi

2008 - Zengin Mutfağı. Vasıf Öngören- Yeditepe Üniversitesi, İBŞT 23. Genç Günler

2007 - Bir Anarşistin Kaza sonucu Ölümü, Yeditepe Üniversitesi

2007 - Ada, ODDÜ Tiyatro Şenliği

2007 - Ekmek İşçileri, Sanat İşçiliği Tiyatrosu

2005 - Çehov'dan 4 kısa oyun- Mevsimlerden Tiyatro, Yazar Anton Çehov – Antakya Kültür Şenliği

2005 - Finalde Shakespeare - Mevsimlerden Tiyatro, Ege Üniversitesi Tiyatro Festivali

Film ve Dizileri :

Yönetmen:

2015 - Eksik (Sinema Filmi)

2015 - Eksik (Deniz) (Sinema Filmi)

2012 - Güzel Günler Göreceğiz (Film)

2012 - Şubat (Konuk oyuncu) (dizi)

2011 - 2012 - Hayat Devam Ediyor (dizi)

2007 - 2011 - Arka Sıradakiler (dizi)

2007 - Zincirbozan (Film)

2006 - Hacı (dizi)

2006 - Kabuk (Film)

2006 - Şöhret (dizi)

2002 - Aşk ve Gurur (dizi)