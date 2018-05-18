"Hangi Amerikalılar, Neden Seni?"

AKTUEL YAZARI ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

AMERİKALILAR HANGİ SIFATLA İNCE'Yİ ARIYORLAR?

'Amerikalılar Beni Aradı' diyor.. 'Henüz bizden usulüne uygun şekilde istenmedi' diyor.. Amerikalılar kim?.. Neden herhangi resmi bir sıfatı olmayan Muharrem İnce'yi arıyorlar?.. Eğer sözüne itibar edecek olursak Muharrem Bey diyor ki; "..onlar beni aradı.." Hayırdır?.. Ne oluyor?. Bakın konuşmanın kamuoyuna yansıtılan muhtevası ayrıca tartışılır. Kendi ülkelerinde yargının bağımsız olduğunu savunan Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kişi (grup) tamamen siyasi pazarlık konusu yapabiliyormuş Fethullah Gülen'i.. O ayrı..

MÜSTAKBEL BAŞKAN GİBİ GÖRÜŞMELER YAPIYOR

Fakat daha vahim başka bir durum var ortada. Muharrem İnce gibi aday olmak dışında bir sorumluluğu bulunmayan bir kişi, bir takım çevrelerle sanki 'müstakbel Başkan' gibi görüşmeler mi yapıyor?.. Dışişleri bu duruma acilen müdahale etmeli. Kimdir eli ayağı bizim seçimlerin içinde olan, aynı zamanda Amerikan yargısından 'BİZ' diye sözeden o Amerikalılar, açıklanması lazım.. Muharrem İnce'nin 'marifet' gibi anlatarak bir anlamda 'ikrar' ettiği bu telefon görüşmesi ne demek ben söyleyeyim.. Emperyalizme karşı ulusal kurtuluş mücadelesi veren Atatürk'ün partisi, apaçık emperyalistlerin yerli işbirlikçisi olmuş demektir..

İNCE BU İHANET İŞBİRLİĞİNİ AĞZINDAN KAÇIRDI

Ve politik zekası buna yetmeyen Muharrem İnce, kendini önemli bir adam gibi göstermeye çalışırken bu ihanet işbirliğini ağzından kaçırmıştır.. 15 Temmuz sonrası ülkenin oturduğu ana aks milli ve yerli olmak iken, bunun bayraktarlığını yapması gereken CHP'nin 15 Temmuz'cularla işbirliği yaptığını öğreniyoruz.. Akıl alır gibi değil!!. O 'Amerikalılar' elbette bu temasın ifşa olmasından memnuniyet duyacaktır. Buna şüphe yok. Fakat devletin tepesine talip olan Muharrem İnce'nin, bu topraklara ait bir insan olarak bu teması, hava atmak için kullanmak yerine devletin ilgili mercileriyle paylaşması gerekmez miydi?..

HEPSİNİ TEK TEK İZAH ETMEK ZORUNDA

Şu dakika itibariyle CHP'nin adayı her ne biliyorsa bu ülkenin cumhurbaşkanına anlatmak zorunda.. Üstelik AK Parti merkezinde de değil.. Külliye'de.. Dertleşmeyecek, rapor verecek. Kimdi kendisini arayanlar, ne cüretle aradılar, ne istediler?.. Hepsini tek tek izah etmek zorunda. Aksi halde bunun altından kalkamaz, söylemiş olayım..

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