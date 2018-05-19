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Son dakika: F16'lar terörist grubu vurdu

Son dakika haberi... 'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilen terörist grubun, MİT Bölge Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat desteğiyle tespit edildiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 19.5.2018 13:06 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 13:12

Ovacık kırsalında dün 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detaylarına AA muhabirleri ulaştı.

Terör gruplarına karşı düzenlenen operasyonlarda bölge müdürlüğü ekipleri ile önemli istihbarat desteği sağlayan Milli İstihbarat Teşkilatı, dün de 'nin Ovacık kırsalında bir grup bölücü terör örgütü mensubunun, karakol ve üs bölgelerine eylem hazırlığında olduğunu belirledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle yaptığı bilgi paylaşımının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Terörist grubun etkisiz hale getirilmesi için Ovacık ve Hozat ilçeleri arasındaki bölgeye Jandarma Özel Harekat birlikleri sevk edildi.

Birlikler teröristlerin muhtemel geçiş bölgelerini tutarken, operasyon sahasına yönlendirilen insansız hava araçlarıyla () keşif ve gözetleme çalışması yapıldı.

İHA'LAR YERLERİNİ BELİRLEDİ

İHA'ların yaptığı keşif ve gözetleme çalışmaları sonrasında, terörist grup Ovacık ve Hozat ilçeleri arasındaki Yoğunçam köyü kırsalında tespit edildi. Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığından destek istendi. Ardından 'dan havalanan F-16'lar, terörist grubun bulunduğu alanı ateş altına aldı. Hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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Son dakika: F16'lar terörist grubu vurdu
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