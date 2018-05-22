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/ ile 'ın - sınırındaki ları sürüyor

Terör örgütü /, 'nin doğusundaki Deyrizor'da 'ı tamamıyla kuşatmayı amaçlıyor - YPG/PKK, DEAŞ'ın sınırıyla birkaç kilometrelik temasını koparmak için saldırılarını artırdı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 15:41
YPG/PKK ile DEAŞ'ın Suriye-Irak sınırındaki çatışmaları sürüyor

Terör örgütü /, 'nin doğusunda 8 aydır ateş üstünlüğüyle ablukada tuttuğu bölgesinin sınırıyla temasını kesmek için saldırılarını yoğunlaştırdı.

Terör örgütü YPG/PKK, ay başında Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle ara verdiği Deyrizor operasyonuna yeniden başladığını duyurmuştu.

ABD'DEN HAVA DESTEĞİ

YPG/PKK, Suriye'nin Irak sınırında yer alan Deyrizor ilinde, DEAŞ'ın işgal ettiği iki bölgeyi hedefliyor. Terör örgütünün yaklaşık 20 gündür artan saldırıları Deyrizor kent merkezinin güneydoğusunda kalan bölgeye odaklandı.

YPG/PKK'ya Fransız birlikleri topçu desteği verirken, de zaman zaman hava desteği sağlıyor. Terör örgütü, şu ana kadar bölgenin Irak sınırıyla temas ettiği noktada yer alan Baguz köyünün bir kısmını ele geçirdi.

Kalan kısmı için DEAŞ ile şiddetli lar yaşanıyor. 205 kilometrekarelik alanın batısında rejimi güçleri yer alıyor. Deyrizor operasyonun ilk aşaması geçen eylül ayında başlamış, kent merkezinin kuzeyi SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın işgaline girmişti.

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YPG/PKK ile DEAŞ'ın Suriye-Irak sınırındaki çatışmaları sürüyor
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