Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika: Seçim bürolarına saldıracaklardı

Son Dakika: bürolarına saldıracaklardı

Son dakika haberi... ’da bürolarına saldırı hazırlığındaki DHKP-C'lilere operasyon. Operasyonda mühimmat ve silahlar ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 13:16 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 13:26
Son Dakika: Seçim bürolarına saldıracaklardı

polisi, leri öncesi seçim bürolarına yönelik saldırı hazırlığı yapan terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

HÜCRE EVLERİ TESPİT EDİLDİ

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C adına faaliyette bulunan ve 24 Haziran'daki genel seçimlerde siyasi seçim büroları ile kritik noktalara yönelik kanlı saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen hücreye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sultangazi'de 7 ayrı hücre evine yapılan baskında, saldırıda kullanılmak üzere gizlenen silah ve mühimmat ile örgütsel dokuman ele geçirildi.
Polisin terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor.

24 Haziran seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak? (İl il milletvekili yeni sayıları)
Millet Erdoğan'ı neden tercih ediyor?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Seçim bürolarına saldıracaklardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN