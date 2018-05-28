Koza-İpek Holding davası sürüyor

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Akın İpek'in kardeşi tutuklu sanık Cafer Tekin İpek ile Şaban Yörüklü ve Melek İpek'in de arasında bulunduğu tutuksuz yargılananlar katıldı.

TAHLİYE İSTEDİLER

Koza İpek Holding'e ait bazı şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan tutuklu sanıklardan Harun Ekinci de tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mahkeme heyeti, sanıkların ve avukatlarının tahliyeye yönelik taleplerini dinledi.

FİRARİ AKIN İPEK'İN BİREYSEL BAŞVURUSUNDA KARAR VERİLDİ FETÖ üyesi olduklarını reddeden sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini ve beraatlarını istedi. MAHKEME REDDETTİ

Mahkeme, bilirkişi raporlarının beklenmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

KOZA-İPEK HOLDİNG'E İLİŞKİN SÜREÇ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 Eylül 2015'te Hamdi Akın İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu holding bünyesindeki şirketler ile Hamdi Akın İpek'in ikametgahında arama yapılmıştı. Aramada el konulan tüm kayıtlar, defterler ve belgeler üzerinde bilirkişi heyeti incelemeleri neticesi düzenlenen rapor doğrultusunda holding bünyesindeki 22 şirkete 26 Ekim 2015'te Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince kayyum atanmıştı.

ŞİRKETLERİ KAYYUMA DEVREDİLMİŞTİ

OHAL kapsamında çıkartılan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19/1. maddesi gereğince holding bünyesinde bulunan ve kayyum idaresinde olan şirketler, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 6 Eylül 2016 tarihli kararıyla TMSF'ye devredilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan aramalarda elde edilen tüm suç delilleri, gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK), Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderildi. Sermayesinin bir bölümü halka açık olan şirketler yönünden yapılan incelemeler sonucunda SPK tarafından 6, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca ise 7 ayrı suç raporu düzenlenmişti.

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MASAK RAPORLARI

Yapılan bağışlar ve harcamaların terörizmin finansmanı suçu kapsamında olup olmadığının tespitine yönelik MASAK da üç ayrı rapor düzenlemişti. Aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ve mali kayıtların incelenmesi için de bilirkişi heyeti görevlendirilmiş, düzenlenen bütün raporlar, tanık beyanları ve toplanan delillerin değerlendirilmesi neticesinde, holding bünyesindeki şirketlerin ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarından oluşan 45 kişi hakkında iddianame düzenlenmişti.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK"

FETÖ çatı davasının firari sanığı, eski Koza Holdingin yöneticisi Hamdi Akın İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, Hamdi Akın İpek hakkında 77, kardeşi Cafer Tekin İpek hakkında 90 yıl hapis cezası, diğer sanıkların ise 10 yıl ile 30 yıl arasında değişen cezalara çarptırılması isteniyor.

10 SORUDA KOZA-İPEK HOLDİNG GERÇEĞİ

Davanın sanıkları şunlar:

Hamdi· Akın I·pek, Cafer Teki·n I·pek, Melek I·pek, Peli·n Zengi·ner, Osman Zengi·ner, Nevi·n I·pek, Ebru I·pek, Harun Eki·nci·, Şaban Yörüklü, Ali· Serdar Hasırcıoğlu, Hasan Burak Sertcan, Ayhan Yurttaş, İsmet Si·vri·oğlu, Özlem Özdemi·r, Fi·kret Şayan, Hüseyi·n Erdem, Seli·m Elmasoğlu, Mahi·r Şermet, Orhan Selçuk Hasırcıoğlu, Osman Aykaç, Serkan Karabulut, Hasan Bozkurt, Hasan Önal, Meti·n Arslan, Ali· Kılıçarslan, Beytullah Ablak, Naci· Bolat, Umut Gümüşkaya, Davut Karaman, Erkan Dursun, Hasan Varan, Hüsametti·n Altıntaş, İsmet Hayretti·n Toğay, Mevlüt Korkmaz, Oytun Ünal, Si·nan Özden, Şevket Murat Aras, Ümi·t Arı, Zeki· Baran Yeni·gül, Zeki· Emre Özki·şi·, Selçuk Karataş, Ahmet Haşi·m Kaya, Beyazıt Bacak, Önder Deli·göz, Şaban Aksöyek.