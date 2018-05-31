Son Dakika: AYM'den CHP'ye ret!

Anayasa Mahkemesi kararını verdi. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptal istemini reddetti.

Anadolu Ajansının geçtiği son dakika haberine göre, Anayasa Mahkemesi, CHP'nin siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkân tanıyan kanunun seçim güvenliği ile ilgili hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini reddetti.

HÜKÜMETTEN İLK YORUM

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş katıldığı televizyon programında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu reddetmesini değerlendirdi.

Türkiye'de demokratik mekanizmaların ne kadar iyi bir şekilde işlediğini gösteren bir örnekle karşı karşıya olduklarını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Yasama faaliyetinde Parlamento yasa çıkardı, ana muhalefet partisi elindeki imkanı kullanarak yüksek yargıya götürdü, Anayasa Mahkemesi inceledi ve ret cevabı verdi. Kabul cevabı da verebilirdi o zaman başka bir şey olacaktı ama sonuçta Türkiye çok şükür bütün bu demokratik mekanizmalarına sahip olan bir ülke. Birçok dünyadaki ülkeyle kıyaslanmayacak şekilde seçim süreçlerini şeffaf yürütebilen bir ülke. Dolayısıyla seçim takvimi kendi yolunda yürüyor. Anayasa Mahkemesi de normal, beklenen, doğru bir karar almıştır."

CHP SEÇİM İTTİFAKI YASASINI AYM'YE TAŞIMIŞTI

CHP, 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

AYM'den CHP'ye ret!

İŞTE CHP'NİN İPTALİNİ İSTEDİĞİ MADDELER

Kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenen maddeleri şöyleydi:

- Aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmesi,

- Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesi,

- Sandık kurulu başkanının belirlenmesi usulü,

- Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy pusulalarının aynı zarfa konulması,

- Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar hakkında seçmenlerin ihbarı üzerine gerekli yasal işlem yapılmasını düzenleyen maddeye eklenen 'seçmenlerin ihbarı' ibaresi,

- Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarfların geçerli sayılması,

- Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olmasının oy pusulasını geçersiz kılmaması."