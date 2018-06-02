Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başarı boş duranın değil koşturanın hakkıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin iftar programındaki konuşmasında, her mesleğin kendine ait zorluğu, sıkıntısı, meşakkati bulunduğunu, ancak dünyada en zahmetli mesleklerden birisinin şoförlük, özellikle otobüs şoförlüğü olduğunu dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yıl önce ülke yönetimini devraldıklarında ulaşım altyapısının millete yaraşır bir seviyede olmadığını, bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin 100 kilometre olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:





"Türkiye'de 79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. 780 bin kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Türkiye'nin yalnızca 6 bin 100 kilometre bölünmüş yolu vardı. Bırakın ilçelerimizi, büyükşehirlerimizi birbirine bağlayan yollar bile tek gidiş tek gelişten oluşuyordu. 2002'de birbirine bölünmüş yollarla bağlanmış il sayımız 6 taneydi. Bugün her geçişte şoförlerimizin 'Yapanlardan Allah razı olsun' dediği Bolu Tüneli'nin patates deposu olarak kullanılması tartışılıyordu. 1990'da ihalesi yapılan, 1993'te ilk kazması vurulan, tam 17 bakan eskiten bu tünelin inşası biz göreve geldiğimizde halen devam ediyordu. Bu kötü manzara karşısında hiç vakit kaybetmeden, 'Bismillah' dedik, yol medeniyettir anlayışıyla çalışmaya başladık. İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığında kazandığımız tecrübeleri hemen uygulamaya koyduk. 94'ten itibaren ulaşım, çevre, trafik ve şehir içi taşımacılık konusunda İstanbul'da nasıl büyük bir dönüşüm gerçekleştirmişsek aynı şekilde ülkemizin 81 vilayetinde de çok ciddi hamleler yaptık. Şehir içi, şehirler arası ayrımı yapmadan, bize oy versin, vermesin hiçbir insanımızı dışlamadan projelerimizi hayata geçirdik. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 26 bin kilometreye yükselttik. Otoyol uzunluğumuzu 2 bin 657 kilometreye çıkardık. 70 ilimizi daha birbirine bölünmüş yollarla bağlayarak, toplam il sayımızı 76'ya taşıdık. Tüm ülke genelinde 83 olan tünel sayımızı, 341 tünele ulaştırdık. Bu tünellerin uzunluğunu da 50 kilometreden 433 kilometreye yükselttik. Bu süreçte kendimizi asla muhalefetin sığ dünyasına hapsetmedik. Muhalefet ne derse desin, daima daha modernini, daha kalitelisini, daha güzelini ülkemize kazandırmanın mücadelesini verdik. Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın ekonomik olarak gelişmiş ülkelerinde insanlar hangi standartlarda yaşıyorsa, biz de aynısını, hatta çok daha iyisini milletimize sağlamanın çabasını güttük."





"ÜÇ KATLI BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİNİN DE ÇALIŞMALARINA YAKINDA BAŞLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir otobüs arka camında "Başarı boş duranın değil, koşturanın hakkıdır." yazısı olduğunu aktarırken, "Bu ifade, bir şoför arkadaşımın hissiyatından öte AK Parti'nin 16 yılda her alanda yazdığı başarı hikayesinin de özüdür, özetidir. Ter dökmeden, koşmadan, koşturmadan, zorluklar karşısında mücadele etmeden başarı beklemek beyhude bir uğraştır. Düşüneceksin, çalışacaksın, başaracaksın. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü böyle başarıldı. Aşkınan koşan yorulmaz" diye konuştu.

Çıkartılan engeller nedeniyle pes etmeleri halinde, ülkenin bugünkü konumuna asla getirilemeyeceğini belirten Erdoğan, "İçeriden ve dışarıdan gelen saldırılar karşısında boyun eğseydik, merhum Menderes'in akıbetine uğramaktan kendimizi asla kurtaramazdık." dedi.





'BİZİM YALANLA, DOLANLA, ALDATMAYLA, İFTİRAYLA İŞİMİZ OLMAZ'

"Bizim yalanla, dolanla, aldatmayla, iftirayla işimiz olmaz." diyen Erdoğan. "Bazıları ince ince yalanlar söyleyip duruyor. Bu iş çıraklık işi değil, bu iş ustalık işi, ustalık. Öyle kolay gelmedik buraya. Biz icraatlarımızla konuşuruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Özel halk otobüslerinin ücretsiz olarak taşıdığı yolculara karşılık yapılan ödemeler) Gelecek aydan itibaren bu ödemeleri artırıyoruz. Buna göre; Ankara ve İstanbul illerinde aylık bin lira olan ödeme bin 330 liraya, diğer büyükşehirlerde 750 lira olan ödeme bin liraya, diğer belediyelerde ise 600 lira olan ödeme 800 liraya çıkartılacak. Yani ödeme tutarlarını yüzde 33 oranında artırıyoruz." diye konuştu.

"Bir de bu Uber, muber diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Geçenlerde bunu zaten Sayın Başbakan açıkladı. Bizim taksicilik sistemimiz var kardeşim, nereden çıktı bu iş? Avrupa'da varmış, bana ne Avrupa'dan. Bunun kararını biz vereceğiz. Bu konuyla ilgili Sayın Vali, bütün yetki sizde. İçişleri Bakanlığımız talimatı verdi. Öyle kendine göre yok özel taksicilik sistemi mi, Uber mi, bilmem ne, yok böyle bir şey, kusura bakmasınlar. Bunların üzerine trafik gidecek, gereğini yapacak. Çünkü biz taksilerimizin, taksicilerimizin hakkını birilerine kaptıramayız, yedirtemeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika UBER açıklaması "UBER diye bir şey çıkmış, o iş bitti!"