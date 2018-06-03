Emine Erdoğan, TÜRGEV iftarına katıldı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı bünyesindeki İstanbul Mevlanakapı Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinin katıldığı iftarda konuşan Emine Erdoğan, gençlere kendilerini çok yönlü yetiştirme tavsiyesinde bulundu.

"HİKMETE GÖTÜREN YOL..."

Emine Erdoğan, 'İlim dalları arasındaki bağı fark etmek, bir bütün olarak bakmak, sizi hikmete götürür. Tıpkı, eski ilim geleneğimizde olduğu gibi, aslolan hikmetli bilgidir. Aksi, bir malumat hamallığıdır. İlim, sadece masa başında elde edilmez. Tecrübe ile desteklenmiş, uygulanabilir özelliği olan bilgiye sahip olmaktır, aslolan.' dedi.

'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR'

Geleceğe hazırlanan gençlere Emine Erdoğan, 'Yapay zeka tartışmaları, bize farklı bir geleceğin işaretini veriyor. Bugünkü mesleklerin birçoğunun gelecekte ortadan kalkacağı söyleniyor. Fakat herşey değişse de, hiç eskimeyecek, değeri hiç azalmayacak bir şey var; insan kalmak! Vicdanı, merhameti, adaleti hayata taşımak! Mesela, uluslararası İlişkiler ile vicdanı, adaleti birleştirdiğinizde ortaya neyin çıktığını biliyorsunuz değil mi? 'Dünya 5'ten büyüktür' hakikati ortaya çıktı! İnşallah sizler de, böyle hakikatlerin sözcüsü olacak, bilgi birikiminiz ve insanî vasıflarınızla geleceği inşa edeceksiniz.' diye konuştu.

"BU BÜYÜK ÇINARIN GÖLGESİNDE FERAHLANACAK TÜM EVLATLAR..."

Emine Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Bu mübarek iftar vaktinde, bu dilek ve temenniler bir dua olsun inşallah. Rabbim bir arınma ibadeti olan oruç vesilesiyle, ruhlarımızı nefislerimizin esaretinden kurtarsın. Aynı şekilde ülkemizi kötü nazarlarından muhafaza eylesin. Bizlere dirlik ve düzen versin.

TÜRGEV gibi güzel bir çatı altında bizleri buluşturan başta, taze başkanımız Fatmanur Hanım olmak üzere, bütün yönetim kuruluna şükranlarımı sunuyorum. Böylesi bir ilim yuvasını yaşatan, ayakta tutan işadamlarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza gençlerimiz adına yürekten teşekkür ediyorum. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Bu büyük çınarın gölgesinde ferahlanacak tüm evlatlar, arkamızdan duacı olsun."

Programın sonunda Emine Erdoğan bu yıl üniversiteden mezun olan öğrencileri tebrik etti ve onlarla fotoğraf çektirdi.