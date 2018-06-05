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’nın çocukken kaçırdığı 3 kadın teslim oldu

Terör örgütü ’nın çocuk yaşta kandırarak dağa kaçırdığı 3 kadın , güvenlik güçleri ve ailelerinin yaklaşık 1,5 ay süren ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 18:42 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 19:14
PKK’nın çocukken kaçırdığı 3 kadın terörist teslim oldu

Terör örgütü ve 'deki kolu 'den kopmalar hızla devam ediyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİ VE AİLELERİ İKNA ETTİ

Terör örgütü milisleri tarafından çocuk yaşta kandırılarak dağa çıkarılan ler, hem güvenlik güçleri ve ailelerinin ikna etmesi hem de örgütün gerçek yüzünü görmeleri nedeniyle birer birer teslim oluyor.

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IRAK VE SURİYE'DE...

Bu çerçevede, çeşitli tarihlerde terör örgütüne katılıp, ve Suriye'de faaliyet gösteren 3 kadın terörist, güvenlik güçleri ve ailelerinin yaklaşık 1,5 ay süren ikna çalışmaları sonucu dün 20.30 sıralarında güvenlik güçlerine teslim oldu.

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PKK’nın çocukken kaçırdığı 3 kadın terörist teslim oldu
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