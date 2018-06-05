PKK’nın çocukken kaçırdığı 3 kadın terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK ve Suriye'deki kolu YPG'den kopmalar hızla devam ediyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİ VE AİLELERİ İKNA ETTİ

Terör örgütü milisleri tarafından çocuk yaşta kandırılarak dağa çıkarılan teröristler, hem güvenlik güçleri ve ailelerinin ikna etmesi hem de örgütün gerçek yüzünü görmeleri nedeniyle birer birer teslim oluyor.

IRAK VE SURİYE'DE...

Bu çerçevede, çeşitli tarihlerde terör örgütüne katılıp, Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren 3 kadın terörist, güvenlik güçleri ve ailelerinin yaklaşık 1,5 ay süren ikna çalışmaları sonucu dün 20.30 sıralarında güvenlik güçlerine teslim oldu.