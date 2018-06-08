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kullanıcısı 4 şahıs yakalandı

Son dakika haberi...  /'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan kullanıcısı 1'i kadın 4 kişi Eskişehir'de gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018 13:17
ByLock kullanıcısı 4 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından , Eskişehir, ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde "Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan haklarında daha önce yakalama kararı çıkarılan Nuray K., Emre B., Adem A. ve Tuğba C.'nin gözaltına alınması için kent merkezinde 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleşen operasyonda, meslekten ihraç edilen ve örgütün gizli haberleşme programı "" kullanıcısı olduğu tespit edilen teğmen Emre B. ile Nuray K., Adem A. ve Tuğba C. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sonrasında soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderileceği bildirildi.

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ByLock kullanıcısı 4 şahıs yakalandı
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