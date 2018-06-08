ByLock kullanıcısı 4 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde "Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan haklarında daha önce yakalama kararı çıkarılan Nuray K., Emre B., Adem A. ve Tuğba C.'nin gözaltına alınması için kent merkezinde 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleşen operasyonda, meslekten ihraç edilen ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen teğmen Emre B. ile Nuray K., Adem A. ve Tuğba C. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sonrasında soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderileceği bildirildi.