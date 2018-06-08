Bir grup Saadet Partili, 24 Haziran'daki seçimler için esnaf ziyaretlerini gerçekleştirdiği sırada şoka uğradı. 24 Haziran seçimleri için oy isteyen Saadet Partili yetkililere tepki gösteren esnaflar, Saadet Partisi'nin CHP ile ittifak yaptığını ve buna karşı olduklarını dile getirdi.

Esnaf Saadet Partilileri dükkanından kovdu

Esnaf "Siz CHP'yi savunuyorsunuz, biz sonuna kadar Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız" diyerek Saadet Partilileri dükkanının dışına davet etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.