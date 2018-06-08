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Esnaf Saadet Partilileri dükkanından kovdu

ile ittifakı yapan Saadet Partisi'ne partililerin tepkisi çığ gibi büyüyor. Esnaf ziyaretinde bulunan bir grup Saadet Partili girdikleri dükkan sahibi tarafından kovuldu. Saadet'lilere tepki gösteren esnaf, "Siz CHP'yi savunuyorsunuz, biz sonuna kadar Erdoğan'ın arkasındayız" dedi.

Giriş Tarihi: 8.6.2018 12:46 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 13:02
Esnaf Saadet Partilileri dükkanından kovdu

Bir grup Saadet Partili, 'daki ler için esnaf ziyaretlerini gerçekleştirdiği sırada şoka uğradı. 24 Haziran seçimleri için oy isteyen Saadet Partili yetkililere tepki gösteren esnaflar, Saadet Partisi'nin ile ittifak yaptığını ve buna karşı olduklarını dile getirdi.

Esnaf Saadet Partilileri dükkanından kovdu

Esnaf "Siz CHP'yi savunuyorsunuz, biz sonuna kadar Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız" diyerek Saadet Partilileri dükkanının dışına davet etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Esnaf Saadet Partilileri dükkanından kovdu
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