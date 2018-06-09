Eğer bu açıklamayı yaparsa… Akşener'e oyumu veririm ama bir şartla!

SALİH TUNA'NIN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Bahçeli, 7 Haziran seçimlerinin ardından yapılan koalisyon görüşmeleri üzerine, HDP'li hiçbir formülde yokum, dedi.

Demirtaş, Kılıçdaroğlu vekaletiyle başbakanlık teklif etti.

Bahçeli, PKK destekli başbakan olmayı içine sindiremedi, elinin tersiyle reddetti.

Yani...

AKP'li fırıldakların Gül'ü, Erdoğan'ı düşürme projesinin adayı olmak için muhalefette ittifak ararken, Bahçeli kendisine ittifakla sunulan başbakanlığı ilkeleri uğruna kabul etmedi.

Erdoğan'ı devirmek için HDP'nin barajı aşması yetmemişti.

Ya Bahçeli'yi (HDP ile bir şekilde yan yana gelmeye) ikna edecekler ya da MHP'yi böleceklerdi.

Bahçeli'yi ikna edemeyince karşısına Akşener'i çıkardılar.

Şimdi durum şudur: HDP, ikinci tura kaldığı takdirde, İnce'yi destekleyeceğini ilan etti.

Akşener'de tık var mı?

Bir başka ifadeyle, PKK / HDP'nin destekleyeceği hiçbir adayı desteklemem diyebiliyor mu?

Hele bir desin, ossaat siyasi hayatını bitirirler.

Bahçeli, HDP'nin dışarıdan destekleyeceği hükümete başbakan olmayı kabul etmemişti. Akşener hiç olmazsa HDP'nin desteklediği bir cumhurbaşkanı adayını ben desteklemem desin, hadi bakalım.

Şayet derse, benim oyum Akşener'e, aha da buraya yazıyorum.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ