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Son Dakika: Erdoğan, Kralı ile görüştü

Son dakika haberi... , Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2018 13:59
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. olarak 'ün birlik ve beraberliğine, ekonomik refahına büyük önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, Kral 2. Abdullah'a Ürdün'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Ömer Er-Rezzaz'a başarılar dilediğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, 'ün statüsünü korumayı amaçlayan ortak çabalara da değindikleri görüşmede Türkiye-Ürdün arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler.

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüştü
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