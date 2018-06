24 Haziran’da bu millet sizi sandığa gömecek

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Bulvarı'ndaki mitingde Denizli liler'e hitap etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:lkemizi bugünlere getirmek için çok emek verdik. yeri geldi vesayetin, yeri geldi teröristlerin saldırılarına maruz kaldık. Bay Muharrem'den, Bay Kılıçdaroğlu 'ndan terörle mücadele konusunda bir söz duydunuz mu? Amerika'dan gelen telefonlarla Feto'yu aklamaya, Edirne'de cezaevi ziyaret edip PKK'yı arkalamaya çalışmaktan başka bir gayretini duydunuz mu? 53 tane evladımızın şehit edilmesine yol açan zatı Edirne'de cezaevinde ziyaret ediyor. Bu Bay Muharrem hangi yüzle benim karşıma çıkıyor? Üzerine titrediğimiz ne varsa hedef aldılar.Bay Muharrem sen birinci çıkamazsan istifa edecek misin? Allah'ın izniyle milletim seni de sandığa gömecek. Milletim hizmet siyasetinden yanadır. Bay Muharrem çırak bile değil. Senin Genel Başkanın bile ha keza öyle. Biz çıraklığımızı belediye başkanlığında atlattık. Şimdi sizden büyük ustalık için icazet istiyoruz. Davos'ta one minute dedik işi bitirdik. Birleşmiş Milletler'de dünya 5'ten büyüktür dedik. Onlara öğrettik. Bu liderlik işidir. Bay Muharrem bu iş öyle laf ola beri gele değil. Adam gibi adam olacaksın.Denizli'ye şanına uygun bir stadyum yapıyoruz. Denizlispor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz. Eski stadı millet bahçesine çeviriyoruz. Şehir hastaneleri projelerimiz arasında Denizli de var. Bay Kemal, Muharrem Efendi yalan söylüyor. Ne diyorlar fakir fukara sefil falan filan. Yalan konuşmayın dürüst olun.Kadıköy'de hırsız Erdoğan diye bağırtıyor. Kimi, kendi tabanını. Bağırtan kim, Muharrem. Hangi delilin var terbiyesiz. Man Adaları davasında yargı sizi 197 bin liraya mahkûm etti. Bunlarda terbiye diye bir şey yok, ahlak diye bir şey yok. Ne olacak? 24 Haziran 'da benim milletim inşallah sizi sandığa gömecek.Millet kıraathanelerini bu adam öğrenmemiş. Cello bunlar cello. Bunların hayatı yalan zaten. Bunların kıraathanenin ne olduğunda haberi yok. Eskiden bu kıraathanelerde iskambil oynarlardı, kumar oynarlardı. Bay Muharrem kıraathanenin manası şudur okuma evi. Bu kıraathanelerde kitaplar olacak, internet olacak Bay Muharrem. Kek ve çay olacak. Orada senin gibi iskambil atmayacaklar, okey taşlarını sallanamayacaklar. Yaparsa AK Parti yapar. Ama Bay Muharrem bundan anlamaz. İnşallah Denizli'ye de yapacağız. Bay Muharrem burada iskambil yok, okey yok. Biz istiyoruz ki gençlerimizin okuma kültürünü geliştirelim. Ama senin derdin başka. Sen iskambile devam et, okeye devam et.Rozetini çıkarmakla tarafsız olduğunu sanıyor. Aslında o yakasından partisinin rozetini çıkarmadı. Partisi onu başından savmak için sahaya sürdü. CHP'nin faşizmi bunların içine işlemiş. Adı halk olan ama tüm tarihi halk düşmanlığıyla dolu olan partiden zaten başka türlüsü de çıkmazdı. Bir ayda gördük ki Muharrem de başımıza kesildi bir küçük Kılıçdaroğlu. Aslı bir yanda çakması bir yanda ama ikisini toplasan bir başkan etmiyor. Tayyip Erdoğan'a sataşarak, AK Parti'ye saldırarak sadece kendi partileri içindeki konumlarını tahkim etmeye çalışıyorlar.Malatya'da Türkiye Esnaf Sanatkârlar Odası'nın iftarı var. Ben oraya davetliyim. Malatya'nın protokolü olarak Metin Temel Paşa da orada. Konuşmanın bir yerinde alkışladı. Nasıl alkışlarsın diyor. Sen kimsin ya? Ben anayasanın amir hükmü gereğinde Silahlı Kuvvetler'in başkomutanıyım. Sayın Muharrem sen çırak bile değilsin. Başkomutanını dinlemeye geliyor. Ama alışacaksın bunlara.Bunlar "Afrin'e girmeyin" dedi. Bunlara kalsaydı bizim güney bölgemiz Allah göstermesin işgalle karşı karşıya gelebilirdi.24 Haziran'da mesele, Türkiye'nin istiklali ve istikbali meselesidir. Her kim, 24 Haziran'ı hırslarının, öfkelerinin, kırgınlıklarının hesap yeri gibi görürse sadece kendinin değil, evlatlarının da geleceğini tehlikeye atar.Bir tarafta 16 yılda ülkemizi 3.5 kat büyütmüş bir Cumhurbaşkanı adayı ve onun partisi. Diğer tarafta tek vaadi yıkmak, kapatmak olan bir anamuhalefet adayı ve onun partisi.Sandıkları boş bırakmayalım. Tatile gidip sandığı ihmal etmeyin. Nasıl olsa okullar kapandı deyip rehavete kapılmayın.