Muharrem İnce 'Başörtüsü'ne böyle karşı çıkmış

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimler yaklaştıkça başörütüsüne karşı olmadığını iddia ediyor. Ancak CHP'nin adayı İnce'nin, biraz arşivleri taradığımızda, geçmiş konuşmalarına baktığımızda hiçte böyle olmadığını görüyoruz.

İnce daha önce her fırsatta başörütüsüne nasıl karşı olduğunu böyle ifade etmişti.

Muharrem İnce başörtüsü yasağını böyle savunuyordu...

9 Şubat 2008'de TBMM "üniversitelerde başörtüsü yasağının kaldırılması" ile ilgili yasayı kabul etmişti Aynı gün CHP, yasanın iptali için AYM'ye başvurmuştu, imzası olan 2 isim: Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'ydu Ertesi gün Hürriyet 411 el kaosa kalktı manşeti atmıştı.