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'Başörtüsü'ne böyle karşı çıkmış

'nin adayı , çalışmalarında 'başörtüsüne karşı olmadığını' dile getiriyor. Ancak arşivi biraz taradığımızda gerçeğin hiç öyle olmadığını görüyoruz. Muharrem İnce ve , 'de alınan başörütüsü yasağının kaldırılmasını onaylayan yasayı iptal ettirmek için 'ye böyle başvuruda bulunmuş...

Giriş Tarihi: 11.6.2018 22:21 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 01:44
Muharrem İnce 'Başörtüsü'ne böyle karşı çıkmış

'nin adayı , ler yaklaştıkça başörütüsüne karşı olmadığını iddia ediyor. Ancak CHP'nin adayı İnce'nin, biraz arşivleri taradığımızda, geçmiş konuşmalarına baktığımızda hiçte böyle olmadığını görüyoruz.

İnce daha önce her fırsatta başörütüsüne nasıl karşı olduğunu böyle ifade etmişti.

Muharrem İnce başörtüsü yasağını böyle savunuyordu...

9 Şubat 2008'de "üniversitelerde başörtüsü yasağının kaldırılması" ile ilgili yasayı kabul etmişti Aynı gün CHP, yasanın iptali için 'ye başvurmuştu, imzası olan 2 isim: Muharrem İnce ve Kemal 'ydu Ertesi gün Hürriyet 411 el kaosa kalktı manşeti atmıştı.

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Muharrem İnce 'Başörtüsü'ne böyle karşı çıkmış
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