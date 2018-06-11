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Son dakika: Elazığ merkezli ’ye ankesör operasyonu: 18 subay adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... Elazığ merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (/) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan görevde olan ve ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu 1’i albay toplam 18 subay adliyeye sevk edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 12:43
Son dakika: Elazığ merkezli FETÖ’ye ankesör operasyonu: 18 subay adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde / soruşturması kapsamında içerisindeki örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi için çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada ankesörlü telefonla örgütle bağlantılı kişilerle irtibat kuran görevde olan ve ihraç edilenlerin de araların da olduğu 1 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 5 yüzbaşı ve 8 üsteğmen tespit edildi. Bunun üzerine Elazığ merkezli , , , , , Mardin, , Hakkari ve 'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Son dakika: Elazığ merkezli FETÖ’ye ankesör operasyonu: 18 subay adliyeye sevk edildi
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