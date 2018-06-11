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"liler vatanlarına gitmek istiyor"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ", ve Zeytin Dalı Harekatı ile güvenli hale geldikçe misafirlerimiz kendi vatanına, toprağına gitmek istiyor. 'ye teşekkür ederek ülkelerine dönüyorlar." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 11:51
Suriyeliler vatanlarına gitmek istiyor
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ", ve Zeytin Dalı Harekatı ile güvenli hale geldikçe misafirlerimiz kendi vatanına, toprağına gitmek istiyor. 'ye teşekkür ederek ülkelerine dönüyorlar. 'te çok önemli adımlar atıldı. Hem Türkiye'de hem yurt dışında bu tür temaslarla pozitif anlamda ülkemizin kazan kazan politikası çerçevesinde önemli gelişmeler oluyor" açıklamalarını yaptı.

Gül, seçim çalışmalarını sürdürdüğü 'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen sığınmacıların bir bölümünün bayram vesilesiyle valiliklerden aldıkları izinle Suriye'ye gittiğini anımsattı.

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİLER HAKKINDA AÇIKLAMA

Terörden arındırılan bölgelerde bayramı geçirecek Suriyelilerin bir bölümünün geri dönmeyeceğini belirten Gül, Türkiye'nin bu süreçte komşuları için büyük fedakarlıklara katlandığını vurguladı.

"Suriye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile güvenli hale geldikçe misafirlerimiz kendi vatanına, toprağına gitmek istiyor. Türkiye'ye teşekkür ederek ülkelerine dönüyorlar." diyen Bakan Gül, geçen bayramlarda ortalama 40-50 bin civarında sığınmacının ülkesine gittiğine ancak bir bölümünün geri dönmediğine işaret etti.

Bakan Gül, bu yıl durumun farklı olduğuna dikkati çekerek, "Ortam güvenli oldukça bayram için gidenler orada kalabiliyor. Bir anlamda keşif için gidiyorlar. Genel Başkanının bu konudaki yaklaşımını şiddetle kınıyorum. İnsani değildir, gerçek değildir. Realite ortada. Güvenli oldukça Türkiye'ye teşekkür ederek gidiyorlar, orada hayatlarına devam ediyorlar. Umudumuz en kısa zamanda Suriye'nin güvene kavuşması." diye konuştu.

"MÜNBİÇ MESELESİ

ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşma sonucu Münbiç'te önemli gelişmelerin yaşandığını aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Münbiç'te çok önemli adımlar atıldı. Hem Türkiye'de hem yurt dışında bu tür temaslarla pozitif anlamda ülkemizin kazan kazan politikası çerçevesinde önemli gelişmeler oluyor. Suriyeliler de kendi ülkelerine güvenli şekilde döneceklerdir. Ama biz bu konuya insani temelde yaklaştık."

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