Muharrem İnce yasakçıların başını çekmiş! başörtüsü düşmanı çıktı...

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce'nin "muhazafakar" görünme oyunu fena bozuldu. Meydanlarda, sürekli dini söylemlerde bulunan, arada namaz pozları veren Muharrem İnce'nin tamamen milleti kandırmaya yönelik bir seçim stratejisi izlediği ortaya çıktı.

Arşivden çıkan belgeler, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının da gerçek zihniyetini ortaya koydu. Muharrem İnce'nin 14.09.2009'da verdiği soru önergesinde, "TRT ekibindeki bir kameramanın saçlarını kışlık bere ile kapattığı, bu kameramanın TRT'de türbanla çalıştığı yönünde basında çıkan haber ve fotoğraflar doğru mudur?" diye sorduğu ortaya çıktı.

Seçim öncesi başörtüsü savunucusu haline bürünen Muharrem İnce'nin 2003'te verdiği bir başka soru önergesi de ikiyüzlülüğünü ortaya koyuyor.

Kaynak: Takvim.com.tr

CHP'li Muharrem İnce başörtüsü yasağını böyle savunuyordu!