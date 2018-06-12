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yasakçıların başını çekmiş! başörtüsü düşmanı çıktı...

Kendisine arkadaşlarının "hacı" dediğini söyleyip, sürekli "muhafazakar" görüntü vermeye çalışan adayı 'nin boyası fena döküldü. İnce'nin 2009'da verdiği soru önergesi tipik CHP zihniyetini gözler önüne sererken, aynı zamanda meydanlarda nasıl bir yalanla propaganda yapıldığını da ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 11.6.2018 15:08 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 02:41
Muharrem İnce yasakçıların başını çekmiş! başörtüsü düşmanı çıktı...

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı inde 'nin adayı olan 'nin "muhazafakar" görünme oyunu fena bozuldu. Meydanlarda, sürekli dini söylemlerde bulunan, arada namaz pozları veren Muharrem İnce'nin tamamen milleti kandırmaya yönelik bir seçim stratejisi izlediği ortaya çıktı.

Arşivden çıkan belgeler, CHP'nin adayının da gerçek zihniyetini ortaya koydu. Muharrem İnce'nin 14.09.2009'da verdiği soru önergesinde, " ekibindeki bir kameramanın saçlarını kışlık bere ile kapattığı, bu kameramanın TRT'de türbanla çalıştığı yönünde basında çıkan haber ve fotoğraflar doğru mudur?" diye sorduğu ortaya çıktı.

Seçim öncesi başörtüsü savunucusu haline bürünen Muharrem İnce'nin 2003'te verdiği bir başka soru önergesi de ikiyüzlülüğünü ortaya koyuyor.

Kaynak: Takvim.com.tr

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Muharrem İnce yasakçıların başını çekmiş! başörtüsü düşmanı çıktı...
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