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Son dakika: ’cü ‘Altın çocuk’ adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... ’de, 'nün gelecek vadeden ‘Altın çocukları’ arasında bulunan, emniyet yapılanmasında üst düzey konumda olan ve firari olarak aranan Eskişehir eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün adliyeye sevk edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 10:11

Edinilen bilgiye göre, ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından terör örgütünün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunduğu tespit edilen eski 2'nci sınıf emniyet müdürü firari Mustafa Aygün'ün yakalanması için operasyon düzenlemişti. Eskişehir'de 2014 yılında iş adamı, gazeteci, avukat, kamu görevlisi, politikacı ve polislerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişinin usulsüz dinlenmesi ve / üyesi olduğu iddiasıyla Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Aygün, polis ekiplerince 4 gün önce Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ'NÜN GELECEK VADEDEN 'ALTIN ÇOCUKLARI' ARASINDAYDI

Ayrıca terör örgütü elebaşı 'in, örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü 'Altın çocuklar' konumunda bulunduğu öğrenilen Aygün'ün, birçok usulsüz dinleme ve görüntüleme olayında önemli rol oynadığı, yakalanmamak içinse sürekli kılık ve yer değiştirdiği yaparak 4 yıldır saklandığı belirtildi. ByLock kullanıcısı da olduğu belirlenen Mustafa Aygün'ün yakalandığı sırada üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı da ele geçirilmişti.

Firari zanlı Mustafa Aygün, Ankara'da yakalanması akabinde soruşturmanın devam ettiği Eskişehir'e getirildi. Burada emniyetteki işlemleri sonrası Aygün, polis ekipleri nezaretinde sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi.

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Son dakika: FETÖ’cü ‘Altın çocuk’ adliyeye sevk edildi
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