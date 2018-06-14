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'li 'dan skandal Suruç paylaşımı

'nin terör destekçisi vekili , Suruç'ta AK Partililere yapılan ve AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin de arasında olduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı sadece tepki diye adlandırarak skandal bir paylaşıma imza attı.

Giriş Tarihi: 14.6.2018 22:45 Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 23:08
CHP'li Mahmut Tanal'dan skandal Suruç paylaşımı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin terör sevici vekili , seçim kapsamındaki gezisini kana bulayan hain saldırısının sadece normal bir tepki olduğunu savunarak terör örgütü PKK'nın yanında olduğunu bir kez daha ortaya koydu. AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Ali Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırıyı meşrulaştırdı.



İŞTE O SKANDAL PAYLAŞIM
Tanal sosyal medya hesabından " ili Suruç ilçesinde AK Parti milletvekili adayının esnafı ziyaret etmesi sonucu esnaf tepki göstermiştir. Tepki üzerine olaylar olmuştur. Tüm milletimizi sağduyulu davranmaya davet ediyorum" dedi.

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düşmanı , PKK DHKP-C gibi birçok terör örgütüne verdiği destekle bilinen Mahmut Tanal 4 kişinin öldüğü ve 9 kişinin de yaralandığı hain saldırıyı skandal sözlerle savundu.

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Daha önce de bir çok kez terör örgütü PKK'lı teröristlerin cenazesinde yer alarak tarafını belli eden Mahmut Tanal sosyal medyadan büyük tepki gördü.

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CHP'li Mahmut Tanal'dan skandal Suruç paylaşımı
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