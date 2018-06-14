İşte FETÖ'nün yeni emniyet imamı

MAHMUT ÖVÜR'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

"CHP'LİLER FETÖ TEHLİKESİNİ GÖRMEZDEN GELİYOR"

Seçim sürecinin en çok tartışılan başlıklarından biri hiç kuşkusuz darbeci FETÖ gerçeğidir. Ancak ne yazık ki, başta CHP olmak üzere muhalefet cephesinin gündeminde FETÖ meselesi yok. Hatta öylesine yok ki, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kampanyasına FETÖ'ye yönelik mücadeleyi itibarsızlaştırmakla başladı. Hem de ABD'lileri tanık göstererek:

"Amerikalılar beni aradı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin Fetullah Gülen'i usulüne uygun geri istemediğini söyledi." Sonrasını biliyorsunuz, CHP'li bir grup avukat dosyaları inceledi ve üç sayfalık bir rapor hazırladı. Onu da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı: "Orada bazı usul eksiklikleri var ama hayati usul eksiklikleri değil." İnce'nin "gündem belirledi" denilen iddiası böylece bir hafta geçmeden çöktü. Ancak mesele İnce yalanlarının çökmesi değil, vahim olan bu yalanlara CHP'li siyasi aktörlerin büyük çoğunluğunun inanması. Tabii CHP'liler sadece FETÖ ile mücadeleye değil, FETÖ tehlikesine de inanmıyor.

FETÖ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Muhalefet, bırakın hükümeti, bu yapıyı iyi tanıyanlardan ve mağdurlarından eski askeri savcı Ahmet Zeki Üçok'u dinlese TSK içinde nasıl bir FETÖ tehlikesi olduğunu anlayacak.

Yani Pensilvanya boş durmuyor. Özellikle seçim sürecini zehirlemek için daha aktif biçimde TSK'dan polis teşkilatına, siyasi partilerden bürokrasiye her alanda "kripto" ve "renklendirme" yöntemiyle harekete geçmiş durumda. Bir mahrem imam yakalanınca hemen yerine bir başkası atanıyor. İşte onlardan biri de FETÖ'nün yeni emniyet imamı İnanç Çiftçi. Kod adı Cüneyt; Cündüllah veya Cücü kodlarını da kullanıyor. İşadamı ve Ruanda Savunma Bakanı'nın kızıyla evli. Özel bir üniversitenin de ortağı. Bu kişinin, son dönmede Türkiye'de emniyet içinde kalan kripto FETÖ'cüleri harekete geçirdiği söyleniyor.

FETÖ'nün yeni emniyet imamı: İnanç Çiftçi.

FETÖ İÇİNDE ÇATLAK MI OLUŞUYOR?

Son bir not: Türkiye'yi karıştırmak için kirli oyunlar kuran Pensilvanya'nın kendi içinde de kirli oyunlar bitmiyor. Şu sıralarda FETÖ elebaşı Gülen'in çeşnicibaşı Cevdet Türkyolu'nun 9 milyon dolara kendi adına bir villa aldığının örgüt içinde duyulması, derin tartışmalara yol açtı. Türkyolu, "Kendim için değil; tedbir amaçlı ve yer değiştirmek zorunda kalabiliriz" gerekçesini uydursa da tartışma dalga dalga tabana yayılıyor.

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