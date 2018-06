BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Edirne 'de cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın HDP'den cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin değerlendirme yaparken "Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olması lazım. Neymiş, mahkûm değil tutukluymuş. Tutukluluğun nedeni çok önemli" dedi. Trabzon Meydan Parkı ve Rize Valiliği önündeki mitinglerde binlerce kişiye seslenen Erdoğan, özetle şöyle dedi:Trabzonlu adamın hasını iyi bilir, siyasetçinin hasını da iyi bilir. Biz Trabzon'un karşısına Cumhur İttifakı ile geliyoruz. Peki onlar kiminle geliyor? Milletvekili transferinden seçmen dağıtımına kadar yapmadık rezillik bırakmadılar. Bunlardan bir şey olmaz. Bunlar siyaseti rezil ettiler. Milletin oyunu, milli iradeyi siyaset mühendisliği masalarında meze yapacak kadar demokrasiye ihanet içindeler.Peki Trabzon, 24 Haziran'da bunlara iyi bir cevap verecek mi? Biliyorsunuz seçimlere MHP ile ittifakla giriyoruz. Yanımızda rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu 'nun yadigarı Alperenler de var. Hep birlikte oluşturduğumuz Cumhur İttifakı'nı destekliyor muyuz? Bazıları alavere dalavere yapıyor, kimse bu oyuna gelmesin.Birileri meydan meydan gezip turist sayısını şu kadar artıracağız diyor. Ama aynı kişiler havalimanları inşaatına karşı çıkıyor mu? Peki aynı kişiler yeni yollar, köprüler, tüneller yapılmasına karşı çıkıyor mu? Ya bu nasıl iş? Ülkeye gelen turistleri atla, eşekle mi taşıyacaksınız? Ülkeye gelen turistleri sokakta mı yatıracaksınız? Ülkeye gelen turistlere hangi standardı, hizmeti sunacaksınız? Bunlar şaşkın. Bunlar öyle şaşkın ki birinin söylediğini öteki yalanlıyor.Bunlar yıkım ekibi, yıkmayı iş yapmak sanıyorlar. Eserleri olmadığı gibi hayalini bile kuramıyorlar. Trabzon, Türkiye'nin başına kara bulut gibi çöken bu yıkım ekibinin gölgesini 24 Haziran'da darmadağın ediyor muyuz?Ben 75 kişilik sınıfta okudum. 100 kişinin üzerinde sınıflar da vardı. Şimdi hamdolsun 30'un üzerinde sınıf neredeyse kalmadı. Bay Muharrem öğretmenlik yaptım diyor. İnsaf, insaf... O dönemlerden haberin yok mu?Adaylığı açıklandı, beyefendi Edirne'deki terör örgütlerinin desteğindeki bir kişiyi ziyaret etti. Trabzon'dan bunlara oy çıkar mı? Yahu bunlar öyle ki 7 Haziran seçiminden sonra benim Kürt kardeşlerimi sokağa çağırıyor ve orada 53 Kürt kardeşimiz öldürüldü mü? Suç şu anda aday olan kişinin davetiydi. 15 yaşında Yasin Börü 'yü bunlar öldürdü. Bunu nereye koyacaksın?Söylediği laf şu, 'Cumhurbaşkanı adayı ya bırak'. Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olması lazım. Bana göre bu yanlış bir gelişme. İnşallah bunun da düzeltilmesi lazım. Neymiş, mahkûm değil, tutukluymuş. Tutukluğun nedeni çok önemli.Bizim terör örgütleriyle yan yana, omuza omuza olanlara verecek oyumuz yok. Ama bu CHP Ankara'dan İstanbul'a Kandil'in destekledikleriyle beraber yürümedi mi? Yürüdü. Bunlara şimdi gerekli ders verilmeyecek mi? Bunlara bir Osmanlı tokadı gerekmez mi?'Biz üniversiteyi bedava yapacağız' diyor. Ya insaf be... Üniversite zaten bedava. Bundan da haberin yok. Biz göreve geldik üniversite öğrencilerine 45 lira burs veriliyordu. Biz bunu 470 liraya çıkardık. Yüksek lisansa 940 lira, doktora öğrencisine bin 410 lira veriyoruz. Niye? Ele güne muhtaç olmasınlar.Büyümeden de anlamıyor ha. Şu anda Türkiye, büyümede Hindistan'dan sonra G-7, G-20 ülkeleri arasında ikinci sırada 7.4 büyüme oranıyla. OECD ülkeleri arasında bir numara. Bay Kemal , 'Esnaf, çiftçi kardeşim bu 7.4'ten sizin cebinize bir şey girdi mi' diyor. Hastaneler, yollar, köprüler, okullar neyle yapılıyor? Ama bizim milli bütçe dışında da kaynaklarımız var ayrı, sen anlamazsın o işten. 16 senedir biz öyle buralara geldik. Bay Kemal işte bu büyüyen Türkiye'nin alametidir.Çıkmış diyor ki 'Ben zenci Türklerdenim, Erdoğan Beyaz Türk.' Ne dersen de, bunlar tutmaz. Ben, bu ülkenin has evladıyım. Hiçbir zaman beyaz Türk olmakla övünmedim. Sadece bu memleketin, bu milletin hizmetkarı olmakla övündüm.Biz, Allah'ın izniyle cari açığı falan hallederiz. Ülkemizin şu an en büyük açığı muhalefet açığıdır. Ülkemizin 16 yılda müspet yönde mesafe alamadığı tek alan, muhalefetin kalitesi ve kalibresidir."GENÇLERIMIZE yeni bir müjdemiz var. Önümüzdeki dönemde her yıl 100 bin gencimize, eğitimlerini sürdürdükleri şehirde, yaz tatilinde, 3 aylık dönemde, asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkânı getiriyoruz. Bunların bursu biraz daha yükselmiş oluyor. Gençlerimiz ağaç dikiminden üniversiteye hazırlık kursuna, yaşlı bakımından kodlama yazılım eğitimine kadar geniş bir alanda görev alacaklar. Peki muhalefetin gençlerimiz için gerçekten dişe dokunur bir projesi var mı? Kesinlikle yok. Gençler, bu kifayetsiz muhterislere, bu istismarcılara 24 Haziran'da dersini veriyor muyuz?""BUana muhalefet benim kıraathane ifademden hâlâ bir şey anlamadı. Kıraathane deyince bunlar kumarhane anlıyor. Kıraat, okumaktır Bay Kemal. Ben biraz bilirim Arapça'yı Bay Muharrem. Kıraathane, okuma evi, okuma yeri demek. Milletin okuma evi. Bundan sonra gençlerimizi biz medeniyetimizin asli unsuru olan okuma kültürüne adapte edeceğiz. O kötü alışkanlıklardan onları kurtaralım istiyoruz. Burada internet var, çay var, simit var, kek var. Ya ben kek diyorum onlar keklik anlıyor ya daha ne diyeyim? Çocuklarımız elden gidiyor ya. Onları kurtarmak için illere ilçelere göre, 100, 200, 400, 800 metrekare bu tür millet kıraathaneleri yapacağız."Trabzon'unMaçka ilçesi Yolgören Mahallesi'nde geçtiğimiz ağustosta terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evi güvenlik güçlerine gösterirken şehit olan Eren Bülbül'ün saldırıya uğradığı yere, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 katlı bir ev yaptırıldı. 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün hemen mezarı başında yapılan ve özel mimari ile inşa edilen evin tamamlanmasının ardından anahtar, dün miting için Trabzon'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından anne Ayşe Bülbül'e teslim edildi.