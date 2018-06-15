Terörle mücadele iradesini halkımız sandığa yansıtmalı

15 Temmuz
darbe girişimi sırasında FETÖ'cü askerler tarafından Jandarma Genel Komutanlığı'nda derdest edilerek, başından vurulan dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan
, "Cumhurbaşkanımızın iradesini halkın sandığa yansıtması FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile gerçekleştirilen mücadeleyi nihayete erdirecektir" diye konuştu. Uzun süren tedavinin ardından yaşam mücadelesini kazanan dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan 15 Temmuz öncesi FETÖ'cülerin tespiti çalışmaları, darbe gecesi yaşananlar ve tarihi önemdeki 24 Haziran seçimlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Aslan, şunları söyledi: FETÖ'YÜ 15 TEMMUZ ÖNCESİ DEŞİFRE ETTİK:
Ekibimle birlikte 15 Temmuz'dan önce FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu ve mücadele edilmesi gerektiğini ortaya koyduk. Bunları her yerde anlatmaya çalıştık. Örgütün üzerine gittikçe FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
de bizi hep gazete ve televizyonlarda hedef gösterdi. FETÖ ile ilgili her şeyi 15 Temmuz öncesinde Genelkurmay Başkanlığı'na yazdık, bildirdik. Kimseyi inandıramadık. Ancak 15 Temmuz'dan sonra bize inandılar. Bizi ortadan kaldırmak için 15 Temmuz'u fırsat bilen FETÖ bana suikast yaptı. BİZ BAŞARILI OLDUK:
15 Temmuz gecesi helikopterlerin havada dolaştığını görünce 'bu işte bir anormallik var, bir araştırayım' dedim. Jandarma Genel Komutanlığı'na gittim. Beni hemen derdest ettiler. Rehin alarak ellerime kelepçe vurdular. Sabaha karşı da kafama sıktılar. Her şeye rağmen onlar başarılı olmadılar ve biz başarılı olduk. MÜCADELEDE TEREDDÜT EDİLMEMELİ:
FETÖ ile mücadelede gelinen nokta fena değil fakat daha iyi olabilir. Bu örgüt hafife alınmamalı. Mücadeleye olanca hızıyla devam etmek gerekiyor. Bu mücadele yapılırken geçmişi unutmamak, yılmamak ve hainlere acımamak gerekiyor. Acırsak acınır hale geliriz, bunu asla akıldan çıkarmamalıyız. FETÖ her yerde olduğu gibi TSK'ya da sızmış durumda. Bunlara asla ve asla taviz vermemek lazım. Mücadeleyi zerre tereddüt etmeden sürdürmekte fayda olacağını düşünüyorum. BU İRADE SANDIĞA YANSIMALI:
Halkımız demokrasiden başka hiçbir şeye güvenmesin. FETÖ ile mücadele sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gayretiyle yürüyor. Tek mücadele eden Cumhurbaşkanı Erdoğan. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömür versin. Cumhurbaşkanımızın iradesini halkın sandığa yansıtması lazım ki FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile gerçekleştirilen mücadele nihayete ersin, örgütlerin kökü kurutulsun.