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Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

ile Cumhurbaşkanı telefonda görüştü. Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçimlerini müteakip süreçte de yakın temas içinde olma kararlılıklarını teyit ettiler.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018 14:20 Güncelleme Tarihi: 16.6.2018 14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

ile Cumhurbaşkanı telefonda görüştüler. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede ikili konular ve bölgesel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

İki lider, ile Fransa arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesine ve mevcut diyalogun sürdürülmesinin önem taşıdığını vurguladılar. 'deki son gelişmeler, terörle mücadele ve mültecilerin ele alındığı görüşmede, bölgesel sorunlarla ilgili işbirliğinin önemine de işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, başta olmak üzere Suriye'de Türkiye-ABD arasında işbirliğinin önünü açacak bir mutabakat sağlandığına da dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçimlerini müteakip süreçte de yakın temas içinde olma kararlılıklarını teyit ettiler.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
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