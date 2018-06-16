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"En ağır cezaları alınması konusunun takipçisiyiz"

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 'daki yavru köpeğe işkence hakkında konuştu. Albayrak, "Mecliste bu yasada, canlılara, hayvanlara işkence yapanların en büyük cezaları almaları için çalışma yapacağız" dedi

Giriş Tarihi: 16.6.2018 14:03 Güncelleme Tarihi: 16.6.2018 14:18
En ağır cezaları alınması konusunun takipçisiyiz

Bakan Albayrak, 'daki yavru köpeğe işkence olayıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"En ağır cezaları alınması konusunun takipçisiyiz"

"EN AĞIR CEZALARI ALINMASI HUSUSUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

"Mecliste bu yasada, canlılara, hayvanlara yapılan kötü muamelenin gerekli en ağır cezaları alınması husususun takipçisi olacağız. Peki biz bu canlılara çocukluktan itibaren nasıl yapacağız, bu sevgiyi aşılamamız lazım. Hayvan barınaklarının da çok daha fazla iyileştirilmesi gerek. Bu ve benzeri olayların caydırıcılığının olması lazım, çalışmaları başlattık. 24 Haziran'dan sonra ilk olarak Adalet Bakanımız ve ilgili makamlarla, hayvan hakları konusunda, şiddet konusunda yoğun bir çalışma yapacağız"

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