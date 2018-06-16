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'deki seçmenler sandık başında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 24 Haziran'da yapılacak ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için oy kullanıyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018 12:02
KKTC'deki seçmenler sandık başında

'de seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, saat 09.00 itibarıyla Lefkoşa'daki ne giderek oylarını vermeye başladı.

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olmasına rağmen seçmenler, oy verme işleminin başladığı andan itibaren lisenin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Seçmenler, 18 Haziran'a kadar 09.00-21.00 saatlerinde randevu alınmasına gerek olmadan 20 Temmuz Fen Lisesi'nde oy kullanabilecekler.

Seçmenlerin, oy kullanabilmek için T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, pasaport veya soğuk damgalı, mühürlü bir kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

'nin Lefkoşa Büyükelçiliği seçim bina sorumlusu Ertuğrul Demirci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, KKTC'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 106 bin 530 seçmen bulunduğunu belirterek seçmenlerin gelmeden öncede internet üzerinden yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

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KKTC'deki seçmenler sandık başında
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