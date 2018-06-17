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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

, 'de şehit düşen Topçu Onbaşı Abdulselam Halat ve 'ta şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin ailelerine birer taziye telgrafı gönderdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018 15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

, 'de şehit düşen Topçu Onbaşı Abdulselam Halat ve 'ta şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin ailelerine birer başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roket saldırısı sonucu şehit olan Topçu Onbaşı Halat ve Şırnak'ta terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Çelebi'nin ailelerine birer telgraf göndererek, taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
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