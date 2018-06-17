Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit düşen Topçu Onbaşı Abdulselam Halat ve Şırnak'ta şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin ailelerine birer başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roket saldırısı sonucu şehit olan Topçu Onbaşı Halat ve Şırnak'ta terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Çelebi'nin ailelerine birer telgraf göndererek, taziyelerini iletti.