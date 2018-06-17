Yasin Börü'nün babası: CHP ve HDP aynıdır

Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla yapılmış '6-8 Ekim Katliamı'nda şehit edilen Yasin Börü'nün babası Yeni Şafak'a konuştu: "Cumhurbaşkanlığına aday gösterildi, uyuyamaz oldum. Onları destekleyenler de aynı onlar gibidir"

Suriye'de Ayn el-Arab kasabasının DEAŞ tarafından işgal edildiği bahanesiyle HDP'li Selahattin Demirtaş'ın çağrısı sonucu çıkan 6-8 Ekim 2014 olaylarında Diyarbakır'da katledilen Yasin Börü'nün (16) babası Fikri Börü, 24 Haziran öncesi Yeni Şafak'a konuştu. İhtiyaç sahibi vatandaşlara kurban eti dağıttığı sırada Yasin'in, PKK yandaşlarınca Demirtaş'ın yönlendirmesiyle şehit edildiğini hatırlatan Fikri Börü, Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adayı olmasını hazmedemediğini söyledi. "Uyuyamıyorum" diyen baba Börü, tutuklu Demirtaş'ın Edirne'de CHP'li Muharrem İnce tarafından ziyaret edilmesine de tepki gösterdi.



Yasin Börü ve babası Fikri Börü

CHP VE HDP AYNI

Muhalefetin Demirtaş'a 'özgürlük' isteyen açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Börü, "Bütün partiler bir olmuş 'çıksın' diyor. Hepsi kendi dertlerine düştüğü için böyle diyorlar" ifadelerini kullandı. İnce'nin Demirtaş'ı tutuklu tutulduğu Edirne'de ziyaret etmesi konusunda Börü, "Zaten CHP de onların bir koludur. CHP ve HDP aynıdır" açıklaması yaptı.

BİRBİRİNDEN FARKSIZ

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun "Demirtaş serbest kalmalı" sözlerini, "Bir oy için böyle açıklama yaptı" şeklinde yorumlayan Börü, "Bunların Erbakan'ın partisi ile alakası yok. Bunlar sonradan çıkmış parti üzerinden şıh olmuş" diyerek tepki gösterdi. 24 Haziran seçiminde sandık başına gidecek seçmene mesaj gönderen Börü, "Seçimlerde Demirtaş'ın serbest kalmasını isteyen adayları destekleyenler de aynı onlar gibidir. Ama bazı vatandaşlar baskı altında onlara oy veriyor. Onları kastetmiyorum. Ama diğerleri, hepsi aynılar, hiç birbirlerinden farkları yok" şeklinde konuştu. (Yeni Şafak)